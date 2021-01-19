Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta yüzler gülerken kısıtlı kadro ve yoğun fikstüre rağmen zirve yarışında kayıpsız ilerlenmesi dikkat çekti.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Alanyaspor'a deplasmanda kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında yoğun bir takvime girdi. 17 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Tarsus İdman Yurdu maçıyla başlayan periyotta 7'si lig, 2'si kupa olmak üzere 9 maça çıkan Kartal, 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken son olarak 17 Ocak günü derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

KARTAL'IN 1 AYLIK SEYİR DEFTERİ

Tarih Kulvar Maç Skor 17.12.2020 Kupa Beşiktaş - Tarsus İY 3-1 20.12.2020 Lig Beşiktaş - Erzurumspor 4-0 24.12.2020 Lig Ankaragücü - Beşiktaş 0-1 28.12.2020 Lig Beşiktaş - Sivasspor 3-0 03.01.2021 Lig Kayserispor - Beşiktaş 0-2 06.01.2021 Lig Beşiktaş - Rizespor 6-0 10.01.2021 Lig Hatayspor - Beşiktaş 2-2 13.01.2021 Kupa Beşiktaş - Rizespor 1-0 17.01.2021 Lig Beşiktaş - Galatasaray 2-0

SAVUNMADA GEÇİT VERMEDİ

Bu periyotta kalesini 7 maçta rakip forvetlere kapatan Beşiktaş, sadece 3 gol yerken tek puan kaybını Hatayspor deplasmanında 2-2'lik skorla yaşadı.

LİDERLİĞİ KAYSERİ'DE ALDI

Sezona kötü başlasa da sonrasında toparlanan siyah-beyazlılar, hasret kalınan liderlik koltuğunu da bu dönemde ele geçirdi. Kartal, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek tam 81 hafta sonra zirveye yerleşti.

19 PUAN TOPLADI

Yoğun takvimde 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, topladığı 19 puanla hafta içi maratonunda tüm rakiplerini de geride bıraktı.

HEDEF KARAGÜMRÜK

Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan oyuncularına rehavet uyarısı geldi. Deneyimli çalıştırıcı, derbi galibiyetinin geride kaldığını belirterek tüm oyuncuların Karagümrük ile perşembe günü oynanacak maça odaklanmasını istedi. Yalçın, Karagümrük ve Göztepe'yi yenerek ligin ilk yarısını kayıpsız tamamlamayı hedefliyor.