, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, Fikret Orman'ın istifası üzerine konuştu.

Atalay'ın açıklamaları şöyle:

"Başkanın devam etmesi yönünde camia içerisinden büyük bir baskı var."

"Fikret Orman'ın istifa edeceğinden -hiçbir arkadaşımızın haberi yoktu. Taraftarın başkan ve ailesine gösterdiği tepkiler kabul edilebilir değil"

"Fikret Orman'a karşı haksız tepkiler oluştu. Duyarlı Beşiktaş taraftarlarının karşı tepki göstermelerini rica ediyorum"

"Başkan şu anda çok özgün. Kırgınlığı ve üzgünlüğü hala devam ediyor"

"Yönetim kurulumuzun ortak fikri, sayın Orman'ın görevine devam etmesi şeklindedir"