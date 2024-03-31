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        Beşiktaş zorlu virajda!

        Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 8 Mayıs'a kadar 7 maça çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:54
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        Trendyol Süper Lig'de üçüncülük, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor.

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        4 Nisan’dan itibaren zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs’a kadar iki kulvarda 7 maç yapacak.

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        ANKARAGÜCÜ İLE 3 MAÇ

        Hem futbolcuların hem de teknik direktör Santos’un kaderini belirleyecek seride Beşiktaş, üç kez MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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        Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'deki Rams Başakşehir, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor sınavları, üçüncülük için belirleyici olacak.

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        Türkiye Kupası yarı finalindeki MKE Ankaragücü karşılaşmaları ise lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olacak.

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        Siyah-beyazlılar ligde üçüncülük hedefinden, kupada da finalden uzak kalırsa yönetimin önünde farklı senaryolar olacak.

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        Bu süreç birçok futbolcunun geleceğini de belirleyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere, performanslarına göre yeni sözleşme önerilecek.

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