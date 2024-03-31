Beşiktaş zorlu virajda!
Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 8 Mayıs'a kadar 7 maça çıkacak.
Trendyol Süper Lig'de üçüncülük, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor.
4 Nisan’dan itibaren zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs’a kadar iki kulvarda 7 maç yapacak.
ANKARAGÜCÜ İLE 3 MAÇ
Hem futbolcuların hem de teknik direktör Santos’un kaderini belirleyecek seride Beşiktaş, üç kez MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'deki Rams Başakşehir, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor sınavları, üçüncülük için belirleyici olacak.
Türkiye Kupası yarı finalindeki MKE Ankaragücü karşılaşmaları ise lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olacak.
Siyah-beyazlılar ligde üçüncülük hedefinden, kupada da finalden uzak kalırsa yönetimin önünde farklı senaryolar olacak.