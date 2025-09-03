Habertürk
        Beşiktaş'ın 193. yabancı futbolcusu Vaclav Cerny! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın 193. yabancı futbolcusu Vaclav Cerny!

        Beşiktaş'ın Alman ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 193. yabancı futbolcu oldu.

        Giriş: 03.09.2025 - 11:16 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:16
        Beşiktaş'ın 193. yabancısı Cerny!
        Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 192 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, 27 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin 5. Çek futbolcusu olarak dikkati çekti.

        BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ 5. ÇEK FUTBOLCU

        Vaclav Cerny, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 5. Çek futbolcu oldu.

        Beşiktaş'ta daha önce Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve David Jurasek siyah-beyazlı formayı giydi.

        Cerny, Beşiktaş formasını giyecek 5. Çek futbolcu olacak.

        TAKIMDAKİ İKİNCİ ÇEK OYUNCU

        Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki ikinci Çek oyuncu oldu.

        Siyah-beyazlıların yeni transferi Cerny, David Jurasek'in ardından takımın ikinci Çek futbolcusu olarak dikkati çekiyor.

        KARİYERİ

        Çekya takımlarından Pribram altyapısında yer alan Vaclav Cerny, 2014 yılında 16 yaşındayken Hollanda'nın ve Avrupa'nın önde gelen ekollerinden Ajax'a transfer oldu.

        Ağustos 2015'te Ajax formasıyla tanışan 27 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Utrecht'e transfer olana dek altyapıda çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

        Utrecht'ten bir yıl sonra Twente'ye kiralanan Çek futbolcu, burada gösterdiği performansla Wolfsburg'un dikkatini çekti. Twente'de 78 maçta 22 gol kaydeden Cerny'nin 8 milyon avro karşılığında Alman temsilcisine transferi gerçekleşti.

        Almanya günlerinde 28 maçta 6 gol atan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon takımdan ayrılırken, asıl çıkışını yapacağı İskoçya ekibi Rangers'a kiralık olarak katıldı.

        Rangers'ta 52 karşılaşmada 18 kez rakip ağları havalandıran Cerny, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynanan maçlarda dikkatleri üzerine çekti. İlk maçta 2 gol atan Vaclav Cerny, performansıyla takımının turu geçmesine katkı sağladı.

        Sezonun sona ermesiyle birçok kulüple adı anılan Çek futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş formasını sırtına geçirirken, siyah-beyazlı kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        AJAX İLE 'DUBLE' YAPTI

        Vaclav Cerny, Ajax'ta forma giydiği 2018-2019 sezonunu çifte kupayla tamamladı.

        Çek oyuncu, hem Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) hem de Hollanda Kupası'nda mutlu sona ulaşırken profesyonel anlamda ilk kupalarını Ajax ile kazandı.

        MİLLİ TAKIM KARİYERİ

        Vaclav Cerny, ilk milli maçına 11 Kasım 2020'de Almanya karşısında çıktı.

        Teknik direktör Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya Milli Takımı'nda, Almanya'ya karşı ilk kez milli formayı giyen Cerny, mücadelede 45 dakika görev yaptı.

        Milli takım kariyerinde 26 maça çıkan Cerny, 7 kez rakip ağları havalandırdı.

        Cerny, Kasım 2022'de Türkiye ile oynanan ve 2-1 kaybettikleri hazırlık maçında takımının beraberlik golünü kaydetti.

        BEŞİKTAŞ'IN 9. TRANSFERİ

        Çek oyuncu Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bu sezonki 9. transferi oldu.

        Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny ile sözleşme imzaladı.

        BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCILARI

        Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

        Ülke Sayı Futbolcular
        Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
        Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
        Portekiz 12 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo
        Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
        Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
        İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
        İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
        Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
        Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
        Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
        Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
        Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
        Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
        Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
        Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
        Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
        İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
        Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
        Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
        Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
        Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
        Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
        Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
        İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
        Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
        ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
        Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
        Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
        Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
        İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
        Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
        Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
        Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
        Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
        Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
        Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse
        Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
        Arnavutluk 1 Ernest Muçi
        Belçika 1 Michy Batshuayi
        Cezayir 1 Rachid Ghezzal
        Danimarka 1 Peter Kjaer
        Ekvador 1 Keny Arroyo
        Ermenistan 1 Aras Özbiliz
        Gambiya 1 Omar Colley
        Gine 1 Souleymane Youla
        Güney Afrika 1 Fani Madida
        İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
        Japonya 1 Shinji Kagawa
        Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
        Kosova 1 Milot Rashica
        Libya 1 Moatasem Al-Musrati
        Rusya 1 Dmitriy Khlestov
        Tunus 1 Zoubaier Baya
        Ukrayna 1 Denis Boyko
        Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

        Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

