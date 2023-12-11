Beşiktaşın Antalya kampı iptal edildi

Beşiktaş, Antalya'da yapılması planlanan beş günlük devre arası kampıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlılar, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Sayın Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir. Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.