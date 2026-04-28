Beşiktaş’ın gözü Joao Palhinha’da!
Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-Beyazlılar, orta saha için dikkat çeken bir ismi radarına aldı. Bayern Münih'in oyuncusu olan ve bu sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'nın gündemde olduğu öğrenildi.
Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:48
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği 30 yaşındaki futbolcunun durumu, sezon sonunda netlik kazanacak.
Tottenham'ın sözleşmesinde yer alan 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı, transfer sürecindeki en kritik noktası olarak öne çıkıyor.
Premier Lig'de alt sıralarda yer alan İngiliz ekibinin küme düşmesi halinde Palhinha'nın Bayern Münih'e geri dönmesi bekleniyor.
Bu gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş Yönetimi'nin, şartların oluşması durumunda Portekizli yıldız için resmi adım atmaya hazırlandığı ifade edildi.
Ön libero bölgesinde görev alan Palhinha bu sezon Premier Lig’de 29 maçta 4 gol 2 asist üretti.
