        Beşiktaş'ın gözü Joao Palhinha'da!

        Beşiktaş’ın gözü Joao Palhinha’da!

        Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-Beyazlılar, orta saha için dikkat çeken bir ismi radarına aldı. Bayern Münih'in oyuncusu olan ve bu sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'nın gündemde olduğu öğrenildi.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:48 Güncelleme:
        Beşiktaş'ın gözü Palhinha'da!

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği 30 yaşındaki futbolcunun durumu, sezon sonunda netlik kazanacak.

        Tottenham'ın sözleşmesinde yer alan 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı, transfer sürecindeki en kritik noktası olarak öne çıkıyor.

        Premier Lig'de alt sıralarda yer alan İngiliz ekibinin küme düşmesi halinde Palhinha'nın Bayern Münih'e geri dönmesi bekleniyor.

        Bu gelişmeleri yakından takip eden Beşiktaş Yönetimi'nin, şartların oluşması durumunda Portekizli yıldız için resmi adım atmaya hazırlandığı ifade edildi.

        Ön libero bölgesinde görev alan Palhinha bu sezon Premier Lig’de 29 maçta 4 gol 2 asist üretti.

        HT 360 - 27 Nisan 2026 ('Deniz Ablukası' Krizi Aşılacak Mı?)

        ABD, "Nükleeri erteleyelim" teklifine nasıl bakacak? Hürmüz düğümü nükleersiz mi çözülecek? Rusya ziyareti ABD'ye mesaj mı? Mücteba'nın fotoğrafı neden anıtta? Ateşkes sürerken ABD sevkiyatları ne anlama geliyor? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi...
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
