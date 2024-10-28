Beşiktaş’ın namağlup unvanı sona erdi

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ın konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 kaybetti.

Bu sonuçla Kartal’ın namağlup unvanı da sona erdi. Bu müsabakaya kadar Beşiktaş, ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Siyah-beyazlı takım, ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise Mircea Lucescu’nun 2002-2003 sezonunda elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisinden bu yana siyah-beyazlı takımda görev almış teknik direktörler arasında ilk sezonunda en uzun namağlup (8) serisine sahip çalıştırıcı unvanını aldı.