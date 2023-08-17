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        Beşiktaşlı futbolculardan Ghezzal'a destek

        Beşiktaşlı futbolcular, kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçiren Rachid Ghezzal'ı unutmadı. Siyah-beyazlı oyuncular, Aboubakar'ın attığı beraberlik golünün ardından; 'Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle' yazılı forma açtılar.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 23:04
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        Arkadaşlarından Ghezzal'a destek!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

        Siyah-beyazlıların golleri 57. dakikada Aboubakar ve 71. dakikada Muleka'dan geldi. Beşiktaşlı futbolcular, kayınvalidesi ile oğlu trafik kazası geçiren Ghezzal'a da destek olmayı ihmal etmedi.

        Siyah-beyazlı oyuncular, Aboubakar'ın attığı beraberlik golünün ardından; 'Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle' yazılı forma açtılar.

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