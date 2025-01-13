Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta Mert Günok’un sözleşmesi uzatılıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta Mert Günok’un sözleşmesi uzatılıyor!

        Beşiktaş, deneyimli file bekçisi Mert Günok'un sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mert Günok'un sözleşmesi uzatılıyor!
        ABONE OL

        Süper Lig’de şampiyonluk yarışının dışında kalan Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda çalışmalar devam ederken, yönetim bir yandan da iç transferde adımlar atıyor. Yeni başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, hem sahada gösterdiği performans hem de saha dışındaki duruşuyla örnek isimlerden birisi olan Mert Günok’un sözleşmesini uzatmak istiyor.

        Takım kaptanlarından 35 yaşındaki Mert Günok, sahada gösterdiği performansla da takımın ayakta kalan isimlerinden oldu. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 2 maçtan 4 puanla ayrılırken, Mert Günok’un iyi performansı bunda etkili oldu. Tecrübeli file bekçisi, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta yaptığı 5 kurtarışla, mağlubiyetin önüne geçmeyi başardı. Cumartesi günü 2-1 kazanılan Bodrum FK maçında da 4 kurtarış yapan Mert Günok, 3 maçlık galibiyet hasretinin sona ermesinde de önemli rol oynadı. 35 yaşındaki milli kaleci, kupada 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında da 4 kritik kurtarışa imza atmıştı. Siyah-beyazlı yönetimin takım kaptanlarından olan Mert Günok ile sezon sonuna kalmadan yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

        ERSİN’İN AYRILMA İHTİMALİ GÜNDEMDE

        Siyah-beyazlı ekibin ikinci kalecisi Ersin Destanoğlu’nun ise takımdan ayrılması gündemde. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Championship ekiplerinden Watford, 24 yaşındaki file bekçisini, zorunlu satın alma bedeliyle sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

        Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ersin için İngiliz ekibinin koydurmak istediği zorunlu satın alma opsiyonu ise 1,5 milyon Euro.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar