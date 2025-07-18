Beşiktaş’ta sistem 4-2-3-1 olacak!

Beşiktaş, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı ve bugün öğleden sonra İstanbul’a dönecek.

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda 24 Temmuz’da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar, Avusturya’da hem sezonun hem de bu önemli maçın hazırlıklarını yaptı. Kamp boyunca ağırlıklı olarak sabah sahada, akşam salonda antrenman yaptıran Ole Gunnar Solskjaer, 4 hazırlık maçında hemen hemen tüm oyunculara şans vererek herkesin durumunu yakından görme fırsatı elde etti.

Yeni santrfor Tammy Abraham’a göre oyun sistemi kuracak olan ve bunu açıkça belirten Solskjaer, antrenmanlarda ve maçlarda 4-2-3-1 sistemi üzerinde dururken, ara ara santrforsuz 4-6-0 sistemini de uygulatmaktan vazgeçmedi.

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KANAT VE 6 NUMARA EKSİKLİĞİ NET OLARAK GÖZE ÇARPIYOR

Santrfora Tammy Abraham, orta sahaya Orkun Kökçü’yü, sol beke Jurasek’i alan Beşiktaş’ın, geçen sezon en çok eksiğini hissettiği kanat ve 6 numara mevkisine henüz transfer yapılmadı.

Oynanan hazırlık maçlarında Rashica, Joao Mario, Rafa, Muci, Arroyo gibi isimler sürekli denense de hem hücumda hem de savunmaya yardımda yeterli seviyede kanat oyuncusunun olmadığı, maçlarda çok net bir şekilde göze battı. Aynı şekilde verilen pozisyonların ortadan geçişler ve kanat arkasına sarkıtılan pozisyonlardan doğması da takımda 6 numara eksikliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.