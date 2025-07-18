Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta sistem 4-2-3-1 olacak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta sistem 4-2-3-1 olacak!

        Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4 hazırlık maçında hemen hemen tüm oyunculara şans vererek herkesin durumunu yakından görme fırsatı elde etti. Norveçli teknik adam, 4-2-3-1 sistemi üzerinde dururken, ara ara santrforsuz 4-6-0 sistemini de uygulatmaktan vazgeçmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta sistem 4-2-3-1 olacak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı ve bugün öğleden sonra İstanbul’a dönecek.

        UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda 24 Temmuz’da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar, Avusturya’da hem sezonun hem de bu önemli maçın hazırlıklarını yaptı. Kamp boyunca ağırlıklı olarak sabah sahada, akşam salonda antrenman yaptıran Ole Gunnar Solskjaer, 4 hazırlık maçında hemen hemen tüm oyunculara şans vererek herkesin durumunu yakından görme fırsatı elde etti.

        Yeni santrfor Tammy Abraham’a göre oyun sistemi kuracak olan ve bunu açıkça belirten Solskjaer, antrenmanlarda ve maçlarda 4-2-3-1 sistemi üzerinde dururken, ara ara santrforsuz 4-6-0 sistemini de uygulatmaktan vazgeçmedi.

        REKLAM

        KANAT VE 6 NUMARA EKSİKLİĞİ NET OLARAK GÖZE ÇARPIYOR

        Santrfora Tammy Abraham, orta sahaya Orkun Kökçü’yü, sol beke Jurasek’i alan Beşiktaş’ın, geçen sezon en çok eksiğini hissettiği kanat ve 6 numara mevkisine henüz transfer yapılmadı.

        Oynanan hazırlık maçlarında Rashica, Joao Mario, Rafa, Muci, Arroyo gibi isimler sürekli denense de hem hücumda hem de savunmaya yardımda yeterli seviyede kanat oyuncusunun olmadığı, maçlarda çok net bir şekilde göze battı. Aynı şekilde verilen pozisyonların ortadan geçişler ve kanat arkasına sarkıtılan pozisyonlardan doğması da takımda 6 numara eksikliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

        Mevcut 6 numaralardan Al Musrati’nin antrenmanlarda ve maçlarda sıfır konsantrasyonda olması, her an ayrılacağının en büyük işareti. Amir ve Kartal iyi niyetli olsalar da şampiyonluk yarışında yüksek katkı sağlayacak seviyede değiller. Tüm bunların ışığında en az iki kanat ve bir 6 numara transferi kaçınılmaz durumda. Gedson Fernandes’in bonservisinin Benfica’dan alınması ve akabinde hemen satılması durumunda da yine bir 8 numara transferi gerekli hale gelecek gibi.

        GİDECEK OYUNCU SAYISI ÇOK FAZLA

        Son oynanan Petrzalka maçı da gösterdi ki Beşiktaş’ta yolların ayrılacağı oyuncu sayısı bir hayli fazla.

        Slovakya ikinci lig takımı karşısında ilk yarıda yokları oynayan takımdan Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha, Elan Ricardo, Emrecan Terzi ve hem Van Bronckhorst hem de Solskjaer’in orta sahada bir yere yerleştiremediği Salih Uçan gönderilmeye aday isimler. Bunların yanı sıra Onana, Amir Hadzihmetovic, Al Musrati,

        Bakhtiyor Zaynutdinov da gidecek isimler olarak sıralanıyor. Genç santrforlar Semih ve Mustafa’dan birinin mutlaka kiralık gönderilmesi de söz konusu. Ancak Mustafa’nın sakatlığının durumu isim konusunda belirleyici olacak.s

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik ettik!
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik ettik!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi