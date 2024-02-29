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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’tan Halil Umut Meler açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’tan Halil Umut Meler açıklaması

        Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisine hakem Halil Umut Meler'in atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:55
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        Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması
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        Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu!Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz.”

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