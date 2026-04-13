Beşinci Mevsim sergisi Kethüda Hamamı’nda açılıyor

Osmanlı mimarisinin en önemli sanatçılarından Mimar Sinan’ın eserlerinden biri olan Ortaköy Kethüda Hamamı, bu kez çağdaş resim sergisine ev sahipliği yapacak. Yüzyıllar boyunca şehrin gündelik hayatının bir parçası olan tarihi yapı, Beşinci Mevsim sergisiyle birlikte sanatla yeni bir buluşmaya sahne olacak.

DÖRT MEVSİMİN ÖTESİNDE BİR ZAMAN FİKRİ

Bayram Gümüş’ün eserlerinden oluşan, küratörlüğünü Kerem Bozkurt’un üstlendiği ve Byartofficial tarafından düzenlenen sergi, izleyiciyi takvimlerde yer almayan bir zaman fikri üzerine düşünmeye davet ediyor. Sanatçının resimleri; doğa, köy yolları, şehirler, evler ve sokaklardan oluşan gündelik hayat sahnelerini naif bir anlatım diliyle yorumluyor.

REKLAM

Eserlerde yer alan kalabalık şehirler, sokaklar, doğa ve yaşam alanları yalnızca birer manzara değil; aynı zamanda hatıraların, çocukluk hafızasının ve gündelik yaşamın resme dönüşmüş hâli olarak öne çıkıyor.

Sanatçının çalışmalarında naif sanat geleneğinin içtenliği ile çağdaş bir duyarlılık bir araya geliyor. Bu dünyada şehirler kalabalık olsa da huzur hissi kaybolmuyor; mekânlar insanı sıkıştırmıyor, zaman daha geniş bir akışta ilerliyor.

TARİHİ BİR MEKÂNDA SANAT BULUŞMASI

Mimar Sinan tarafından inşa edilen Ortaköy Kethüda Hamamı, sergiyle birlikte geçmiş ile günümüz arasında yeni bir karşılaşma alanı oluşturuyor. Tarihi yapının taş duvarları içinde sergilenen eserler, izleyiciyi hem mekânın tarihini hem de sanatçının hayal dünyasını birlikte deneyimlemeye davet ediyor.

Sergi kapsamında ayrıca 9 Mayıs’ta yazar ve akademisyen Pelin Batu’nun katılımıyla sanat, kültür ve bellek üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.