Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken Portekizli kaleci Beto, Skubic'in penaltısını kurtardı ve takımına 1 puan kazandırdı.

Daha önce Süper Lig kariyerinde 12 penaltı atışının 6'sını kurtaran Beto, bu maçla birlikte bu istatistiğini 13'te 7 olarak güncelledi.

Göztepe taraftarının sevgilisi haline gelen başarılı file bekçisi daha önce Kayserispor'da Deniz Türüç ve Güray Vural, Karabükspor'da Yatabare, Akhisarspor'da Seleznov, Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un penaltılarını kurtarmıştı.

36 yaşındaki file bekçisi Skubic'in de penaltısını kurtararak yeniden gündeme oturdu. Beto ayrıca bu sezon 6 kez kalesini gole kapadı.