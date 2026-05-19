Beton mikseri kuşlar uçana kadar çalışmayacak

Olay, Bahçe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir beton santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikserinin kazan bölümüne yuva yapan dere kuşunu fark eden çalışanlar durumu şantiye sahibine bildirdi.

Yapılan incelemede yuvada toplam 5 yavru kuşun bulunduğu görüldü. Bunun üzerine şantiye sahibi, kuşların zarar görmemesi için beton mikserini çalışma alanından aldırarak park bölümüne çekti.

İşletme yetkilileri, yavru kuşlar yuvadan uçana kadar mikserin kullanılmayacağını belirtti. Kuşların bakımına da destek olan çalışanlar, yuvanın bulunduğu bölgeye su ve ekmek parçaları bırakarak yavruların beslenmesine yardımcı oldu.

Yuvadaki yavrular büyüyüp uçana kadar mikseri çalıştırmama kararı aldıklarını söyleyen beton mikseri şoförü Osman Çolak, "Beton mikserinin etrafında bir kuşun sürekli dolandığını gördüm. Daha sonra yaptığımız kontrollerde buraya yuva yaptığını fark ettik. Yuvada önce 5 yumurta vardı, ardından 5 yavru civciv çıktı. Bunun üzerine tesis müdürüyle birlikte aracı park alanına çektik ve koruma altına aldık. Şu anda kuş gelip giderek yavrularını beslemeye devam ediyor. Biz de yuvanın güvenliğini sağlıyoruz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, yavrular uçabilecek mi? Şimdilik muhafazasını yapıyoruz" diye konuştu.