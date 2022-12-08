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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beverly D'Angelo'dan yıllar sonra gelen 'Al Pacino' itirafı

Bir dönem Al Pacino ile aşk yaşayan Beverly D'Angelo, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Usta oyuncudan ikiz çocukları bulunan D'Angelo, Al Pacino için 1981'de nikah masasına oturduğu İtalyan Dükü Don Lorenzo Salviati'yi terk ettiğini açıkladı

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  • Beverly D'Angelo'dan yıllar sonra gelen 'Al Pacino' itirafı: Onun için eşimden boşandım! - Magazin haberleri

    Sinemanın yaşayan efsanelerinden olan Al Pacino'nun eski sevgilisi Beverly D'Angelo, usta oyuncu ile birlikte olmak için o dönem evli olduğu İtalyan Dükü Don Lorenzo Salviati'yi terk ettiğini ve onun nasıl kenara çekildiğini yıllar sonra itiraf etti.
  • Beverly D'Angelo'dan yıllar sonra gelen 'Al Pacino' itirafı: Onun için eşimden boşandım! - Magazin haberleri

    HER İKİSİ DE KENDİ HAYATINI YAŞIYORDU

    Beverly D'Angelo ile İtalyan Dükü Don Lorenzo Salviati, 1981 yılında hayatlarını birleştirdi. Los Angeles'ta bir partide tanışan çift, gösterişli bir törenle değil kelimenin tam anlamıyla "kaçarak" evlenmişti. Ancak D'Angelo ile Salviati'nin birlikteliği ilginç bir özellik taşıyordu. İkili, yasal olarak evli olmalarına rağmen, kendi hayatlarını yaşama konusunda anlaşmış yani açık birliktelik sürdürüyorlardı. Fakat buna rağmen bir kriz durumunda, yani biri diğerine ihtiyaç duyduğunda tekrar bir araya geleceklerdi. Beverly D'Angelo bu anlaşmayı kocasıyla kendisi arasında bir sır gibi tuttu. Fakat sonra Al Pacino ile tanışınca bu konudaki fikri değişti.
  • Beverly D'Angelo'dan yıllar sonra gelen 'Al Pacino' itirafı: Onun için eşimden boşandım! - Magazin haberleri

    "ÇILGINCA!"

    Gönlünü Al Pacino'ya kaptıran D'Angelo, Salviati ile yaptığı anlaşmayı usta oyuncuya da ayrıntılarıyla anlattı. Ünlü isim, yıllar sonra aralarında geçen o konuşmayı da şöyle aktardı:

    Kocamla anlaşmamızı Al Pacino'ya anlattım ve bana bunun çılgınca bir durum olduğunu söyledi.
  • Beverly D'Angelo'dan yıllar sonra gelen 'Al Pacino' itirafı: Onun için eşimden boşandım! - Magazin haberleri

    "KOCAM BENİ KISKANMADI"

    "Kocama, Al Pacino'ya aşık olduğumu söylediğimde beni kıskanmadı ama bir oyuncuyla birlikte olmam fikrine karşı çıktı" diyen Beverly D'Angelo, "Kocam bana 'Bir oyuncu mu?' diye sordu. Ona Al Pacino'ya gerçekten aşık olduğumu ve çocuk sahibi olmayı düşündüğümüzü anlattım" ifadelerini kullandı.

    D'Angelo, eşi Salviati'ye Al Pacino hakkında biraz daha bilgi verdiğinde özellikle de onun 'Scent of a Woman' (Kadın Kokusu) filminin başrol oyuncusu olduğunu söylediğinde eşinin fikrini değiştirdiğini belirtti. Beverly D'Angelo, Salviati'nin tepkisini de anlatan "Al Pacino... Harika. Onu severim" dediğini ve ardından da "Boşanıyoruz!" ifadelerini kullandığını aktardı.
  • Beverly D'Angelo'dan yıllar sonra gelen 'Al Pacino' itirafı: Onun için eşimden boşandım! - Magazin haberleri

    "KAYINVALİDEM BOŞANDIKTAN SONRA BENİ SEVMEYE BAŞLADI"

    Eşinden Al Pacino için ayrıldıktan sonra eski kayınvalidesinin de aniden kendisini sevmeye başladığını söyleyen Beverly D'Angelo, "İşte o zaman kayınvalidem beni sevmeye başladı. Sanırım benim ayrıcalık, zenginlik ve unvan için oğluyla evlenmediğimi anlaması tam 15 yılını aldı" dedi.

    1981'de evlenen Beverly D'Angelo ile Don Lorenzo Salviati, 1995 yılında boşanmıştı.
  • Beverly D'Angelo'dan yıllar sonra gelen 'Al Pacino' itirafı: Onun için eşimden boşandım! - Magazin haberleri

    İKİZ ÇOCUKLARI OLDU

    Birlikteliklerini resmiyete taşımayan, 2003'te ayrılan Beverly D'Angelo ile Beverly D'Angelo'nun, bu birliktelikten Olivia ve Anton James adında ikiz çocukları oldu.
  • Beverly D'Angelo'dan yıllar sonra gelen 'Al Pacino' itirafı: Onun için eşimden boşandım! - Magazin haberleri

    BİR ÇOCUĞU DAHA VAR

    Öte yandan Al Pacino'nun, Jan Tarrant ile ilişkisinden de Julie Marie Pacino adında bir kızı daha bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Mega, Avalon

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