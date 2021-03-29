Yeni beyaz eşya alacaklar dikkat! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Enerji sınıflandırmasında önemli düzenlemeler içeren yeni enerji etiketleri uygulamaya geçti. Tüketici elektroniği alanında beyaz eşyalarda bu ay itibariyle yürürlüğe yeni enerji yönetmeliği uygulanmaya başlandı.

Yeni “Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği” kapsamında ilk güncellenen enerji etiketleri; Mart 2021 itibariyle piyasada görünmeye başlandı. Yeniden sınıflandırılan etiketler; ilk aşamada şu ürün gruplarına uygulanacak:

Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makineleri, şarap saklama dolapları da dâhil olmak üzere buzdolapları, dondurucular ve derin dondurucular.

'+'LAR GİTTİ, ARTIK G'DEN A'YA ÖLÇEKLENDİRİLECEK

Tüketiciler, 2021 Mart ayından itibaren, söz konusu yeni etiketleri hem fiziksel olarak mağazalarda hem de çevrimiçi olarak internette görebileceklerdir. Yeni enerji etiketleri, aşamalı olarak uygulanacak. Yeni yönetmeliğe göre teknoloji ilerledikçe ürünlere eklenen '+' sınıfları yok olacak, artık etiketlerde yalnızca A (en verimli) ile G (en az verimli) sınıfları kalacak.

Mevcut enerji etiketlerinin ölçeklendirmesi D ve A+++ arasında olup, tüketiciye satılabilir en düşük enerji sınıfı A+ iken, yeni enerji etiketindeki ölçeklendirme ise artık G ve A (En Yüksek) arasında ölçeklendirilecek. Bu kapsamda beyaz eşya üreticileri yeni enerji yönetmeliğine uygun olan etiketleme sistemine geçmeye başladı. Bu doğrultuda hazırlıklarını tamamlayan beyaz eşya markaları, tüm ürünlerinde yeni yönetmeliğe uygun olarak gerekli tüm değişiklikleri yapacak.

YENİ DEĞERLER GÖRÜLECEK

Yeni ölçme ve hesaplama yöntemleri, ev aletlerinin performans değerlerinin nasıl belirleneceğini gösteriyor. Örneğin, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutmalı çamaşır makinelerinde artık yıllık enerji tüketimi bilgileri değil, 100 döngüde tükettiği enerji tüketimi bilgileri yer alacak. Bu nedenle yeni etikette belirtilen değerler eski etikette yer alan performans değerlerine göre farklılık gösterecek ve doğrudan bir kıyas yapılamayacak.

Enerji tüketim bilgisine ek olarak, cihazların su tüketimi ve ses seviyesi hakkında göstergeler bulunacak. Yeni grafiklerle birlikte ürünler için yeni ses seviyesi sınıflandırması da etiketlerde yer alacak. Sınıflandırma A (en sessiz) ile D arasında olacak.

Yeni enerji etiketinde ayrıca QR kod yer alacak. Tüketiciler artık ürünlerle ilgili çok daha fazla bilginin yer aldığı ürün bilgi formuna akıllı cihazları ile QR kodunu okutarak ulaşabilecek. Yeni etiket bu ay itibariyle çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları ve derin dondurucularda kullanılacak. Diğer ürünler bu değişiklikten sonraki yıllarda etkilenecek.