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Beyaz eşyada pazar büyüdü üretim ve ihracat azaldı

Beyaz eşya pazarı yılın ilk çeyreğinde büyürken, bu dönemde sektörün ihracatında ise daralma yaşandı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), beyaz eşya sektörünün ilk çeyrek performansını açıkladı. Buna göre, sektörün yılın ilk 3 ayındaki iç satışları geçen yıla göre yüzde 10 arttı ve 2 milyon 338 bin 125 adede yükseldi. Bu dönemde sektör ihracatı yüzde 14 azalarak 5 milyon 639 bin 989 adede gerilerken, üretimde de düşüş yaşandı. Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin beyaz eşya üretimi yüzde 2 oranında geriledi ve 8 milyon 342 bin 814 adet şeklinde gerçekleşti

Beyaz eşyada pazar büyüdü üretim ve ihracat azaldı
HABERTURK.COM

Beyaz eşya pazarı yılın ilk çeyreğinde büyürken, bu dönemde sektörün ihracatında ise daralma yaşandı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, yılın ilk 3 ayında sektörün altı ana üründe iç satışları geçen yıla göre yüzde 10 arttı. Böylece Ocak-Mart döneminde beyaz eşya pazarı 2 milyon 338 bin 125 adede yükseldi.

Bu dönemde sektör ihracatı yüzde 14 azalarak 5 milyon 639 bin 989 adede gerilerken, üretimde de düşüş yaşandı.

TÜRKBESD'in açıkladığı rakamlara göre, Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin beyaz eşya üretimi yüzde 2 oranında geriledi ve 8 milyon 342 bin 814 adet şeklinde gerçekleşti.

MART AYINDA PAZARIN BÜYÜMESİ HIZ KESTİ

Öte yandan, Türkiye beyaz eşya sektörü Mart ayında da üretim ve ihracat kaybı yaşadı.

Mart ayında beyaz eşya üretimi yüzde 4 gerileyerek 3 milyon 106 bin 484 adede düşerken, ihracat ise yüzde 15 oranında azaldı ve 2 milyon 93 bin 605 adet şeklinde gerçekleşti.

Mart ayında sektörün iç satışlarında ise yüzde 6 oranında artış gözlemlendi. Buna göre, sektörün Mart ayında gerçekleştirdiği iç satışlar 877 bin 512 adedi buldu.

İTHALAT YÜZDE 59 ARTTI

TÜRKBESD, beyaz eşyada ithalat rakamlarını da açıkladı.

Ocak-Mart döneminde beyaz eşya ithalatı yüzde 37 oranında artarak 102 bin 694 adede çıkarken, Mart ayında ise ithalat yüzde 59 oranında yükseldi ve 45 bin 32 adet olarak kayıtlara geçti.

İHRACATTA KÜRESEL ENFLASYON ETKİSİ

Sektörün ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, "Sektörümüzün son dönemde malzeme ve enerji maliyetlerindeki artışa rağmen yüksek kapasite kullanımını önceliklendirerek tüketicilere ihtiyaç duydukları ürünleri ulaştırmaya devam eden yaklaşımı, ilk çeyrekte iç satışlara olumlu yansıdı" dedi.

Mart 2023 itibarıyla beyaz eşya iç satışlarının altı ana ürün grubunda bir önceki yılın mart ayına artış gösterdiğini vurgulayan Sığın, ihracatın ise devam eden küresel enflasyonun da etkisiyle aynı dönemde daraldığına işaret etti.

Sığın, "Küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle ihracat alanındaki performansımız istenilen noktada olmasa da orta ve uzun vadede sektörümüz için büyüme fırsatları mevcut. Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de sektör adına ülkemize sağladığımız katma değeri artırmak için çalışmaya devam edecek ve global rekabet gücümüzü artıracak bir ortamın oluşturulmasına yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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