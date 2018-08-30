Beyaz Saray İsrail Barış Süreci Özel Elçisi Jason Greenblatt, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin dünkü telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaparak, Sisi'yi desteklediklerini belirtti.

Greenblatt, "Trump yönetimi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır hükümetinin, Gazze'de sükunetin sağlanmasına yardımcı olmak için ortaya koymaya çalıştığı ve Filistin hükümetinin Gazze konusunda tamamen sorumluluk alması gerekliliğini sunan anlaşmayı desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Filistin yönetiminin eleştiri hakkı olmadığını belirten Greenblatt, "Filistin yönetimi Gazzeli ve bütün Filistililer için çözümün bir parçası olmalı. Eğer bunu yapmazsa başkaları bu boşluğu dolduracaktır. Filistin yönetiminin bütün Filistin halkını yönlendirmesinin zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas ile Sisi dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve "Filistin uzlaşısı"nı ele almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ