        Beyaz Saray'dan "kapanma planları" talimatı - İş-Yaşam Haberleri

        Beyaz Saray'dan "kapanma planları" talimatı

        Beyaz Saray, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma ihtimaline karşı kurumlara planlarını uygulamaları talimatı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 05:08 Güncelleme: 01.10.2025 - 05:08
        Beyaz Saray'dan "kapanma planları" talimatı
        Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü ​​​​​​​Russel Vought tarafından kurumlara gönderilen yazıda, 2025 mali yılında sağlanan ödeneklerin yerel saatle salı gece yarısı sona ereceği aktarıldı.

        AA'nın aktardığı habere göre, yazıda, ABD Temsilciler Meclisinin 19 Eylül'de hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlayacak "temiz" bir geçici bütçeyi kabul ettiği ancak Demokrat senatörlerin 1 trilyon dolarlık yeni harcama taleplerini içeren "çılgın politika talepleri" nedeniyle tasarının Senato'dan geçmesini engellediği aktarıldı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin geçici bütçe tasarısını desteklediği belirtilen yazıda, "Ancak, Demokratların bu temiz geçici bütçeyi bu gece saat 23.59'a kadar geçirmeyi engelleyeceği ve hükümetin kapanmasına neden olacağı artık netleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Yazıda, etkilenen kurumların düzenli bir kapanma için planlarını uygulamaları gerektiği belirtilerek, kapanmanın süresini öngörmenin zor olduğuna işaret edildi.

        ABD'DE FEDERAL HÜKÜMET KAPANMAYA DOĞRU GİDİYOR

        ABD'de yeni mali yılın başlamasına saatler kala Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamadı.

        Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.

        Senatörler, hükümete finansman sağlanmasını ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren Demokratların desteklediği tasarıyı reddederken, Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarı da yeniden oylamaya sunulsa da gerekli oy sayısına ulaşamadı.

        ABD Temsilciler Meclisi, 19 Eylül'de federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını onaylamıştı ancak senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermemişti.

        Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ediyor ve bu nedenle Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor.

        Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen bir geçici bütçe tasarısında ısrar ediyor.

        FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

        Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

        Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

        Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

        "Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

        #ABD
        #beyaz saray
        #haberler
