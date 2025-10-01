Beyaz Saray'dan "kapanma planları" talimatı

Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü ​​​​​​​Russel Vought tarafından kurumlara gönderilen yazıda, 2025 mali yılında sağlanan ödeneklerin yerel saatle salı gece yarısı sona ereceği aktarıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, yazıda, ABD Temsilciler Meclisinin 19 Eylül'de hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlayacak "temiz" bir geçici bütçeyi kabul ettiği ancak Demokrat senatörlerin 1 trilyon dolarlık yeni harcama taleplerini içeren "çılgın politika talepleri" nedeniyle tasarının Senato'dan geçmesini engellediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin geçici bütçe tasarısını desteklediği belirtilen yazıda, "Ancak, Demokratların bu temiz geçici bütçeyi bu gece saat 23.59'a kadar geçirmeyi engelleyeceği ve hükümetin kapanmasına neden olacağı artık netleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, etkilenen kurumların düzenli bir kapanma için planlarını uygulamaları gerektiği belirtilerek, kapanmanın süresini öngörmenin zor olduğuna işaret edildi.

ABD'DE FEDERAL HÜKÜMET KAPANMAYA DOĞRU GİDİYOR

ABD'de yeni mali yılın başlamasına saatler kala Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamadı.