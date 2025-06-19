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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Trump diplomatik çözüm bulmakla ilgileniyor | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Trump diplomatik çözüm bulmakla ilgileniyor

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın her zaman diplomatik çözüm bulmakla ilgilendiğini ifade ederken, güç kullanmaktan da çekinmeyeceğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:44
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        "Trump diplomatik çözüm bulmakla ilgileniyor"
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bir kez daha diplomasiye fırsat vermek istediğini kaydederek, İran'la nükleer müzakereler konusunda neler olacağını görmek istediğini söyledi.

        ABD'li sözcü, doğrudan Başkan'ın ağzından bilgi aktaracağını belirterek, Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı.

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        Leavitt, "İran, uyarıda bulunmamıza rağmen 60 gün boyunca müzakere masasına oturmadı. 61. günde İsrail İran'a karşı harekete geçti ve Başkan doğrudan iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı." yorumunu yaptı.

        Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın eğer diplomasi yolu açıksa o yolu tercih edeceğini vurgulayarak, "Başkan, dünyadaki küresel çatışmalardaki sorunlara her zaman diplomatik çözüm bulmakla ilgileniyor. Tekrar söylüyorum, o baş barış elçisidir ancak güç kullanmaktan da çekinmez." değerlendirmesini yaptı.

        *Fotoğraf: AP

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