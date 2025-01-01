Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi
O Ses Türkiye yılbaşı programında jüri üyesi olarak koltuğa oturan isimlerden birisi de Beyazıt Özrtürk'tü. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile sürpriz haberi açıkladı. Peki Beyaz Show yeniden mi başlıyor?
Giriş: 01.01.2025 - 16:06 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:08
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O Ses Türkiye Yılbaşı programında jüri üyesi olan şovmen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.
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BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?
Beyazıt Öztürk, izleyicilerin merakla beklediği "Beyaz Show'un 2025'te geri döneceği müjdesini" açıkladı. Beyaz Show tv8 ekranlarında yayınlanacak.
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