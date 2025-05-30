Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları üç hastaya umut oldu

Alınan bilgiye göre, 11 Mayıs'ta trafik kazası geçiren 18 yaşındaki genç, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

Bir hafta yaşam mücadelesi veren gencin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine aile organları bağışladı.

GAÜN Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla alınan iki böbrek ve karaciğer, aynı hastanede organ bekleyen hastalara nakledildi.

Böbreklerden birinin nakledildiği Enise Akbaş, 20 yıldır organ nakli beklediğini belirterek, "Çocukluğumdan beri hastalıkla mücadele ediyorum. Pek çok ameliyat geçirdim. Artık rahatça yürüyebiliyor ve nefes alabiliyorum. Su içtiğimde yüzüm hemen şişerdi, şimdi ise özgürce su içebiliyorum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.

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AİLECE ORGAN BAĞIŞÇISI OLDULAR

Böbreklerden diğerinin nakledildiği Mehmet Yaşar Sayar da 17 yıl boyunca böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğünü ifade ederek, "Bir gün önce televizyonda organ nakli haberi izledim ve 'Benim de böyle bir günüm olur mu?' diye dua ettim. Ertesi gece telefon geldi. Hastaneye gittim ve süreç başladı. Bu mutluluk tarif edilemez. Bağışçının ailesine başsağlığı diliyor, herkesi organ bağışına davet ediyorum" şeklinde konuştu.