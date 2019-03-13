- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın satış listesine koyduğu Beykoz Kanlıca’daki villa oldukça dikkat çekici. Mihribat Caddesi 520 ada 100 nolu parseldeki söz konusu villa, 19 yıl önce yaşanmış olan çatışmanın izlerini taşıyor.
17 Ocak 2000 tarihinde söz konusu villaya polis baskın düzenlemiş ve çıkan çatışmada yasa dışı Hizbullah örgütünün lideri Hüseyin Velioğlu öldürülmüş, örgütün yöneticilerinden Edip Gümüş ve Cemal Tutar sağ olarak yakalanmıştı. Çatışmanın yaşandığı villa ise daha sonra mahkeme kararı ile, örgüt parası ile alındığı ve suç örgütüne tahsis edilerek suçun işlenilmesinde kullanıldığı gerekçesiyle Hazineye devredilmişti.
Hizbullah yasa dışı terör örgütü Türkiye’de, bir dönem yaptığı katliamlarla gündem olmuştu. Örgüt tarafından kaçırılan pek çok kişinin gecekondularda, işkence edilerek katledildiği ve daha sonra gecekonduların temeline veya bahçesine gömüldüğü daha sonra ortaya çıkmıştı.
BODRUM KATLI TRİPLEKS VİLLA
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 19 yıl önceki kötü olayları anımsatan ve zamanı donduran bir resim gibi duran villayı, mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından satışa çıkardı. Söz konusu villanın bulunduğu arsa 420 metrekare büyüklüğünde. Üzerindeki villada bir bodrum 2 normal kat ve bir de çatı katı bulunuyor. 2 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan satış ihalesinde villa ve arsası için 2 milyon 142 bin TL tahmini bedel belirlendi. İhaleye katılacak olanların, 642 bin 600 TL geçici teminat yatırması gerekiyor. İhale şartnamesine göre satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilebilecek. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değil.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.