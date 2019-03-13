Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın satış listesine koyduğu Beykoz Kanlıca’daki villa oldukça dikkat çekici. Mihribat Caddesi 520 ada 100 nolu parseldeki söz konusu villa, 19 yıl önce yaşanmış olan çatışmanın izlerini taşıyor.

17 Ocak 2000 tarihinde söz konusu villaya polis baskın düzenlemiş ve çıkan çatışmada yasa dışı Hizbullah örgütünün lideri Hüseyin Velioğlu öldürülmüş, örgütün yöneticilerinden Edip Gümüş ve Cemal Tutar sağ olarak yakalanmıştı. Çatışmanın yaşandığı villa ise daha sonra mahkeme kararı ile, örgüt parası ile alındığı ve suç örgütüne tahsis edilerek suçun işlenilmesinde kullanıldığı gerekçesiyle Hazineye devredilmişti.

Hizbullah yasa dışı terör örgütü Türkiye’de, bir dönem yaptığı katliamlarla gündem olmuştu. Örgüt tarafından kaçırılan pek çok kişinin gecekondularda, işkence edilerek katledildiği ve daha sonra gecekonduların temeline veya bahçesine gömüldüğü daha sonra ortaya çıkmıştı.

BODRUM KATLI TRİPLEKS VİLLA

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 19 yıl önceki kötü olayları anımsatan ve zamanı donduran bir resim gibi duran villayı, mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından satışa çıkardı. Söz konusu villanın bulunduğu arsa 420 metrekare büyüklüğünde. Üzerindeki villada bir bodrum 2 normal kat ve bir de çatı katı bulunuyor. 2 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan satış ihalesinde villa ve arsası için 2 milyon 142 bin TL tahmini bedel belirlendi. İhaleye katılacak olanların, 642 bin 600 TL geçici teminat yatırması gerekiyor. İhale şartnamesine göre satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilebilecek. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değil.