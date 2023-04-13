Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!

Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Bu alanların iyileştirilmesinin acil olarak yapılması gerekir. Tabii bir diğer neden bu alanların hemen yukarısında heyelan alanları var. Bu heyelanların topuk kısımları bu sahile çıkar. Dolayısıyla bu kısmından çıkan topuk hareketleri, bu dolguların deformasyonunda etkin rol oynayan ikinci bir parametredir. Buralara dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Çünkü örneğin Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi herhangi büyük bir depremde bu sahil yolu büyük zarar görebilir" diye konuştu.