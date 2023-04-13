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Beylikdüzü iki yıl önce başlayan tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzmanından uyarı geldi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda çökmeler artarak devam ediyor. Geçen yıl 29 Nisan'da yaşanan çökmelerden sonra bir yıl sonra yine aynı noktalarda çökmelerde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır sahilde aralıklarla yürüyüş yolunda çökmeler yaşandığı belirtilirken, çökmenin yaşandığı bir bölümün hemen yanında yer alan kafe ise dikkat çekti. Sahil şeridinin üst kısımlarının heyelan alanı olduğunu vurgulayan Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Kuzey Anadolu fay hattı buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Olası büyük bir depremde bu sahil şeridimiz çok daha büyük zarar görebilir. Bu nedenle buralarda acil önlemler alınması gerekiyor. Burada tsunami olayını da bekleyebiliriz ama tsunamiden ziyade bu sahilde sıvılaşma olayı var" dedi. Peki sıvılaşmanın etkisi ne olacak, sahil denize mi kayacak?. Prof. Dalğıç'tan önemli bilgiler ve uyarılar...

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DHA
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar sahilindeki yürüyüş yolunda oluşan çökmeler her geçen gün artıyor. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır sahilde aralıklarla yürüyüş yolunda çökmeler ortaya çıktı. Çöken noktalara belediye ekipleri duba koyarak önlem aldı. Sahile gelenler ise yürüyüş yolunu kullanmadan üst kısımda bulunan kaldırımdan yürüyüşlerini sürdürdü.
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!

    Çökmenin yaşandığı bir bölümün hemen yanında yer alan kafe ise dikkat çekti. Kafenin denize yakın olan bölümünde ortaya çıkan toprak kayması da göze çarptı. Uzmanlar, sahil şeridinde çökmelerin nedenlerinden birinin beton dolguların zemine uygun yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Bu göçüklerin başlıca nedeni tabii dolgunun iyi yapılmamasından kaynaklanıyor. Lodos esince dalgalar dolgunun arasında girerek malzemelerin bir kısmını tekrar denize çekmekte. Dolayısıyla sahil yürüyüş bandında boşluklar oluşmakta ve buna bağlı olarak da çökmeler oluyor. Bu aslında can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir" dedi.
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!

    Prof. Dr. Süleyman Dalğıç, "Bu alanların iyileştirilmesinin acil olarak yapılması gerekir. Tabii bir diğer neden bu alanların hemen yukarısında heyelan alanları var. Bu heyelanların topuk kısımları bu sahile çıkar. Dolayısıyla bu kısmından çıkan topuk hareketleri, bu dolguların deformasyonunda etkin rol oynayan ikinci bir parametredir. Buralara dikkat edilmesi gerekir diyoruz. Çünkü örneğin Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi herhangi büyük bir depremde bu sahil yolu büyük zarar görebilir" diye konuştu.
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!

    Prof. Dr. Dalğıç, Gürpınar sahilinde sıvılaşmaya dikkat çekerek, "Kuzey Anadolu fay hattı buraya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Olası büyük bir depremde bu sahil şeridimiz çok daha büyük zarar görebilir. Bu nedenle buralarda acil önlemler alınması gerekiyor. Burada tsunami olayını da bekleyebiliriz ama tsunamiden ziyade bu sahilde sıvılaşma olayı var. Sıvılaşmaya bağlı olarak da burası yaklaşık 1.5 metre daha denize doğru kayacaktır. Olası deprem yaz aylarında insanların sahilde yürüdüğü bir günde yaşanırsa vatandaşlarımız büyük zarar görebilir. Dolayısıyla burada acil önlemler alınmasını gerekiyor. Bu alandaki dolguların daha kaliteli yapılması lazım" şeklinde konuştu.
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!
  • Beylikdüzü sahilindeki tehlike! Bir yıl sonra yine çöktü, uzman uyardı!

    Sahilde yürüyüş yapan Reşit Şahin, yürüyüş yolunun onarılması gerektiğini belirterek, "Annem biraz önce geçerken korktu. Bu yola müdahale edilmesi lazım. Sabah yürüyüşe geldiğimizde tehlikeli oluyor. Kardeşimle geçerken korkuyoruz, yürüyüş yolunda çökme yaşanmış, yürüyüş yapılmasını engelliyor" ifadelerini kullandı.

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