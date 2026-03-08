Canlı
        Haberler Gündem Beylikdüzü’nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

        Beylikdüzü’nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

        Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çeken Y.E.G. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 20:06
        Trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

        Beylikdüzü'ndeki olay, 19 Şubat’ta Beylikdüzü’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki sürücü arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye silah çekti.

        Çevrede bulunan site güvenliklerinin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. Kendisine silah çekilen sürücü, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu.

        Yapılan incelemelerde silah çeken kişinin Y.E.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        7 bin 550 sikkenin yurt dışına kaçırılması engellendi

        İzmir'de Çeşme Ulusoy Limanı'nda bir araçta yapılan kontrollerde; yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. (DHA)

