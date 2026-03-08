Beylikdüzü’nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

7 bin 550 sikkenin yurt dışına kaçırılması engellendi

İzmir'de Çeşme Ulusoy Limanı'nda bir araçta yapılan kontrollerde; yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. (DHA)