Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında hazırlanan iddianamenin birleştirilmesi talebi İBB yargılamasının yapıldığı mahkemece kabul edildi. İnan Güney de İBB dosyasında hakim karşısına çıkacak. Mahkeme tensip zaptında İnan Güney, İsmail Akkaya ve Seyhan Özcan’ın tutukluluk halinin devamına, diğer tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye Akkaya, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçundan tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıl 8’er aydan 35’şer yıla aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Dosya İBB “yolsuzluk” davasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.