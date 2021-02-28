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Beyoğlu'nda korkutan yangın! 1 kişi son anda kurtarıldı

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören komşular, binaya girerek yabancı uyruklu bir kişiyi son anda kurtardı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 1 kişi son anda kurtarıldı
Komşuları alevlerden son anda kurtardı
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DHA

Yangın saat 01.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kamer Hatun Mahallesi Santur Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katında çıktı. Bir anda alevlerin yükselmesi üzerine vatandaşlar, dairede yaşayan kişiye yardım için binaya girdi. DHA'nın aktardığı habere göre; evde tek yaşadığı öğrenilen Romanya uyruklu şahıs vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

SON ANDA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Komşuları tarafından son anda kurtarılan Romanya uyruklu kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.

Çıkan yangının ardından sokak sakinleri olay yerine akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu yangında, olay yerine toplanan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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