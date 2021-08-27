İstiklal Caddesi'nde korkutan otel yangını 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta bulunan bir otelin bodrum katında saat 23.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine Beyoğlu ve Fatih belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede paniğe neden olan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

DHA'nın haberine göre; yangın sonucu otelin bodrum katında küçük çaplı hasar oluştuğu belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.