        Beyoğlu Yeni Çarşı-F.Bahçe maçında stat değişikliği - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçının stadının değiştiğini duyurdu.

        Giriş: 12.01.2026 - 14:59 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:59
        Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasındaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Fenerbahçe karşılaşmasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanmıştı fakat Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada stadyumun değiştiği öğrenildi.

        Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'daki karşılaşmanın, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

        Burdur'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Burdur'da eğlence mekanında karşılaştığı Ömer K.'yi (38) tartışıp bıçakla yaralayan, kendilerini ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi (61) de bacağından bıçaklayan N.G. (47) polis tarafından yakalandı.(DHA)    

