Beyoğlu Yeni Çarşı-F.Bahçe maçında stat değişikliği
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçının stadının değiştiğini duyurdu.
Giriş: 12.01.2026 - 14:59 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:59
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasındaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Fenerbahçe karşılaşmasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanmıştı fakat Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada stadyumun değiştiği öğrenildi.
Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'daki karşılaşmanın, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ