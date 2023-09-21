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        Haberler Yaşam Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde, yöre halkının nilüfer bahçesi olarak adlandırdığı alan, tabloları aratmıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:31
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        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir'in sığ kıyıları, nilüferleriyle ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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        Gölün sığ kıyılarında bulunan ve güneşle açan nilüferler, günün en sıcak saatlerinde suyun altına gizlenerek kapanıyor.

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        Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıkların arasında yayılan ve yöre halkının nilüfer bahçesi olarak adlandırdığı alana gösterilen ilgi günden güne artıyor.

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        #Beyşehir Gölü
        #nilüfer
        #haberler
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