Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde, yöre halkının nilüfer bahçesi olarak adlandırdığı alan, tabloları aratmıyor
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir'in sığ kıyıları, nilüferleriyle ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.
Gölün sığ kıyılarında bulunan ve güneşle açan nilüferler, günün en sıcak saatlerinde suyun altına gizlenerek kapanıyor.
Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıkların arasında yayılan ve yöre halkının nilüfer bahçesi olarak adlandırdığı alana gösterilen ilgi günden güne artıyor.