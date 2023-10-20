Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Beyşehir Gölü'nün ada mağarası!

        Beyşehir Gölü'nün ada mağarası!

        Beyşehir Gölü'nün üçüncü büyük adasında yer alan mağara, sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra metrelerce uzunluktaki galerileriyle cazibesini artırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2
        3
        4

        Beyşehir Gölü'nün adalarından biri olan Hacıakif Adası, kıyıya yakın ve yeşil dokusuyla gölün etkileyici manzarasını seyir imkanı sunuyor. Asırlık ardıç, meşe ve kara dut ağacıyla yeşillenen adaya doğaseverler, ilçe merkezinden tekne turlarıyla geliyor.

        5

        Doğa sporları kapsamında gününü değerlendirmek isteyenler ise Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinden kano veya şişme botla yaklaşık bir saat kürek çekerek adaya ulaşıyor.

        6

        Gölün kıyısında yer alan 285 hektar büyüklüğündeki adaya gelenler, yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından mağaranın girişine ulaşabiliyor.

        7

        Üç metrelik dik ve sarp kayanın zemininde, dar girişiyle fark edilmesi güç olan mağara, geniş ve yüksek holden yüzlerce metre uzunluğundaki galerilere ayrılıyor.

        8

        Sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra çok sayıda yarasanın mesken tuttuğu yer, serin ve nemli bir ortama sahip.

        9

        "SARKIT VE DİKİTLER GÖRSEL ŞÖLEN SERGİLİYOR"

        Akademik (Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi) Spor Kulübü Başkanı Bayram Çini, bir grup dağcıyla 15 yıl önce bölgede kamp yaptıklarını söyledi.

        10

        Adada yer alan mağaranın varlığının kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Çini, adadaki habitatın etkileyici olduğunu kaydetti.

        11

        Çini, ada içinde mağara oluşumunun merak uyandırdığına dikkati çekerek "Yüksek bir tepesi var. Bu tepe, doğa yürüyüşü için uygun. Doğa sporlarında değişik parkurlar her zaman için insanların daha çok ilgisini çeker. Burayı keşfetme amaçlı geldik. Mağarasını gezdik, gördük. Enteresandı. Sarkıt ve dikitler görsel şölen sergiliyordu" diye konuştu.

        12

        ADAYA ULAŞMAK İÇİN KÜREK ÇEKİYORLAR

        Adaya ulaşmak için kano kullanmayı tercih ettiklerini aktaran Çini, "Kürek çekip sporumuzu yapmış oluyoruz. Doğada yürüyerek de bacak kaslarımız gelişmiş oluyor. Bundan dolayı da sağlıklı bir bünye elde etmiş oluyoruz" dedi.

        13

        "GÖLÜN İÇİNDE BİR TOPRAK PARÇASI VE BUNUN DA İÇİNDE BİR MAĞARA"

        Çini, mağaranın girişi küçük olduğunu ancak ama içeriye doğru girildikçe çok büyük bir alana açıldığını belirterek "Ada içinde böyle bir mağaraya rastlamadım. Adada bir mağara olması ilginç.

        14

        İnler vardır ama böyle ucu çok uzun gidilebilen bir yapı görmedim. Gölün içinde bir toprak parçası ve bunun da içinde bir mağara. Etkileyici, çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

        #Beyşehir Gölü
        #ada mağara
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!