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Beyşehir Gölü ve çevresinde 167 tür kelebek yaşıyor

Konya'daki Beyşehir Gölü çevresindeki kelebeklerin fotoğrafını çeken doğa fotoğrafçısı Namık Kemal Kortan, bölgede 167 kelebek türünün yaşadığını söyledi

Beyşehir Gölü ve çevresinde 167 tür kelebek yaşıyor
DHA

Eskişehir'de oturan, 40 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Namık Kemal Kortan, Beyşehir'e gelerek aynı adı taşıyan göl ve çevresinde yaşamını sürdüren kelebeklerin fotoğrafını çekti.

DHA'nın haberine göre Kortan, Beyşehir Gölü ve çevresini tercih etme nedeninin de coğrafi konumu nedeniyle kelebek türlerinin bu bölgede yoğun olmasından kaynaklandığını kaydederek, şöyle konuştu:

''Beyşehir’i seçmemizdeki nedenlerden biri coğrafi konumu, gölü, yüksekliği, yaylası, dağları var. Bunlar hem biz doğa fotoğrafçıları için hem de kuş ve kelebek için ayrı bir fazlalık getiriyor. Bu bölgede kelebek türü fazla. Biz doğa fotoğrafçıların oluşturduğu Türkiye Anonim Kelebekler (TRAKEL) adlı internet sitesi var. Son yıllarda bu bölgeye gelen arkadaşlarımız çektiği fotoğrafları siteye yüklüyorlar. Buradan elde ettiğimiz verilere göre Beyşehir Gölü ve çevresinde 167 tür kelebek yaşıyor. Burada yaşam şartları daha fazla ve nem var, bitki örtüsü farklı bu da kelebek türünü arttırıyor. Yaptığımız araştırmalarda bu bölgede yaşayan kelebek türlerine yönelik çalışma yapılmamış. Buranın Türkiye'de kelebek türü fazla olan bölgeler arasında ilk 5'te yer alacağına inanıyorum. 167 güzel bir rakamdır. Bunun sebebi de Macaristan'da 150 kelebek türünün olduğunu biliyorum. Bir il ve ülkeye kıyasla Konya tür açısından daha zengindir. Bu bir zenginliktir. Eko turizme etkisi de vardır.''

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