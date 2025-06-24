Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgasında boşanma husumeti iddiası!
Bartın'da, kendisine beyzbol sopasıyla saldırıp yaralayan komşusu 35 yaşındaki İsmail Ö.'yü tabancayla vurarak ağır yaralayan 40 yaşındaki Muhammet Kızılayoğlu, tutuklandı. Öte yandan İsmail Ö.'nün eşinden boşandığı, gerekçe olarak da Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi
Bartın'da olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle evinin önüne Muhammet Kızılayoğlu (40) ile husumetli olduğu komşusu İsmail Ö. (35) tartışmaya başladı.
BEYZBOL SOPASIYLA BAŞINA VURDU
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Ö., yanında getirdiği beyzbol sopası ile Muhammet Kızılayoğlu'nun başına vurarak yaraladı.
ARAÇTAN SİLAHINI ALIP VURDU
Başından yaralanan Muhammet Kızılayoğlu, aracında bulunan tabancasını alarak İsmail Ö.'ye ateş etti. İsmail Ö. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Kızılayoğlu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
BOŞANMA SONRASI HUSUMET İDDİASI
Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.
İsmail Ö.'nün eşinden boşandığı, gerekçe olarak Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Diğer yandan Muhammet Kızılayoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.