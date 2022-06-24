Bez adamla evlenen kadın "bez bebek" sahibi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bez adamla evlenen kadın "bez bebek" sahibi oldu

Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes, annesinin diktiği bez adamla evlendikten sonra bir de "bez bebek" sahibi oldu

ABONE OL
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes, bekar olduğu ve dans edecek kimsesi olmadığı konusunda annesine dert yanıyordu. 

     
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    Daily Mail'de yer alan habere göre bunun üzerine annesi, kızı Moraes için bez adam Marcelo'yu hazırladı. Bez adama ilk görüşte aşık olduğunu iddia eden Moraes, bununla da yetinmeyip birkaç ay sonra "hamile olduğunu" duyurdu.

     
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    Ancak evlilik dışı bir bebek sahibi olmak istemeyen Moraes, 250 kişinin katıldığı bir törenle evlenmeye karar verdi.

     
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    Bir haftalık balayını Rio de Janeiro'daki bir sahil evinde geçiren "çift", çocukları gelene kadar endişeyle bekledi.

     
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    Moraes, doğumu 200 kişilik bir izleyici kitlesine canlı yayınlarken, bir doktor ve hemşire yardımıyla bir "bez bebeği" 35 dakikada doğurdu.

     
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    Hamilelik sürecinde 2 kilo aldığını öne süren Moraes "Benim için harika bir gündü, çok önemli, çok duygusaldı" dedi ve şöyle devam etti:

     
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    "Annem Marcelo'yu yapıp beni onunla ilk tanıştırdığında ona aşık oldum. İlk görüşte aşktı. Hayatıma girdi ve her şey anlam kazandı."

     
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    "Hayatımda hep istediğim bir adam. Onunla evlilik hayatı harika. Benimle kavga etmiyor, tartışmıyor ve sadece beni anlıyor. Marcelo harika ve sadık bir koca. O öyle bir adam ki, bütün kadınlar onu kıskanıyor."
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    Bir aile olarak mutlu bir şekilde yaşamalarına rağmen Merivone, evin geçimini sağlayan tek kişi olarak faturaları ödemekte zorlandığını belirtti. 
  • "İlk görüşte aşk" dedi... Önce evlendi, sonra "bez bebek" sahibi oldu

    Merivone, Marcelo için "Pek çok harika özelliğinin yanında tek dezavantajı tembel olması. Hiç çalışmıyor. Ama ben bir savaşçıyım ve bunu bizim için devam ettiriyorum" şeklinde konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.