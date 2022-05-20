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Eski halinden eser yok! Bez Bebek’in Yağmur’unu bir de şimdi görün!

Bez Bebek’in Yağmur’u inanılmaz değişimiyle gündeme geldi. Asene Keskinci, başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle hafızalara kazındı. Bir dönemin sevilen dizisinin çocuk oyuncusu şimdilerde 21 yaşında genç bir kız. Genç oyuncu; Hülya Avşar, Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü’nün başrolünü paylaştığı Masumiyet dizisinde canlandırdığı Hande rolüyle adından söz ettirmişti. Şimdilerde Adı Sevgi dizisinde Gülendam rolüne hayat veren Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’nin son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte, Bez Bebek’in Yağmur’unun son hali…

  • 01
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    Bir dönemin sevilen yapımı Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Asena Keskinci gündeme geldi.
  • 02
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    2007-2010 yılları arasında yayınlanan dizinin çocuk oyuncusu şimdilerde 21 yaşında bir genç kız.
  • 03
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı Bez Bebek dizisinin Yağmur’u yıllar içersindeki değişmiyle adından söz ettirdi.
  • 04
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    Ahlat Ağacı ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmlerde rol alan genç oyuncu; başrolünde Hülya Avşar, Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü’nün yer aldığı Masumiyet dizisindeki Hande karakteriyle beğeni toplamıştı.
  • 05
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle hafızalara kazınan Aleyna Keskinci şimdilerde Adı Sevgi dizisinde Gülendam karakterine hayat veriyor.
  • 06
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimini görenler şaşkına dönüyor.
  • 07
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

    Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi.

     
  • 08
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    Aliye, Yadigar, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Bir Aşk Hikayesi, Pelin ve Dedemin Dolabı, Köstebekgiller,  Arapsaçısı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Masumiyet isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. 
  • 09
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli Sinema filminde boy gösterdi.  
  • 10
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisinde kamera karşısına geçen Asena Keskinci, şimdilerde Adı Sevgi dizisinde rol alıyor.
  • 11
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

    İşte, Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci son hali…
  • 12
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 13
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 14
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 15
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 16
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 17
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 18
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 19
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 20
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 21
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 22
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 23
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 24
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 25
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 26
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 27
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 28
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 29
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 30
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 31
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 32
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 33
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 34
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 35
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 36
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?
  • 37
    Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci’yi bir de şimdi görün! Eski halinden eser yok! Adı Sevgi'nin Gülendam'ı Asena Keskinci kimdir?

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