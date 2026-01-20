Biber dolması, her mevsim sofralarda kendine yer bulan bir lezzettir. Doyuruculuğu ve besleyici bir yemek olmasıyla beğeni toplar. Dolmalık biberlerin iç harçla doldurulup kısık ateşte pişirilmesiyle hazırlanan bu tarifin belirli noktaları vardır. Örneğin biber dolması yapılışı sırasında doğru malzemelerin oranları ideal şekilde kullanılmazsa kıvam istendiği gibi olmayabilir. Oysa iç harcın dengeli hazırlanması, biberlerin uygun boyutta seçilmesi ve pişirme süresinin iyi ayarlanmasıyla istenen lezzet elde edilebilir.

BİBER DOLMASI TARİFİ

Biber Dolması tarifi pirinç bazlı bir iç harçla hazırlanır. Zeytinyağlı ya da kıymalı olarak yapılabilen bu tarifte lezzeti belirleyen en önemli unsur, baharat dengesi ve pirincin doğru şekilde pişirilmesidir. Pirinç çok diri kalırsa dolma sert olur. Aksi şekilde fazla pişerse iç harç dağılabilir. Biber dolması, kısık ateşte ve yavaş yavaş pişirildiğinde aromasını daha iyi ortaya çıkarır. Sonuç olarak doğru tekniklerle hazırlanan dolmalar, biberin tadı ile iç harcın lezzetini dengeli şekilde sunar.

BİBER DOLMASI MALZEMELERİ

Biber Dolması malzemeleri neredeyse her evde bulunabilecek türdendir. Klasik bir zeytinyağlı biber dolması için ihtiyaç duyulan malzemeler aşağıdaki gibidir;