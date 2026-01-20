Habertürk
        Biber Dolması Tarifi: Biber Dolması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Biber dolması, zeytinyağlı ve etli çeşitleriyle Türk mutfağının en sevilen ev yemekleri arasında yer alır. Bundan kaynaklı birçok kişi internet üzerinden biber dolması tarifi üzerine araştırma yapar. Evde tam kıvamında biber dolması yapmak isteyenler için malzemelerden pişirme aşamalarına kadar tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        Giriş: 20.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:16
        Biber dolması, her mevsim sofralarda kendine yer bulan bir lezzettir. Doyuruculuğu ve besleyici bir yemek olmasıyla beğeni toplar. Dolmalık biberlerin iç harçla doldurulup kısık ateşte pişirilmesiyle hazırlanan bu tarifin belirli noktaları vardır. Örneğin biber dolması yapılışı sırasında doğru malzemelerin oranları ideal şekilde kullanılmazsa kıvam istendiği gibi olmayabilir. Oysa iç harcın dengeli hazırlanması, biberlerin uygun boyutta seçilmesi ve pişirme süresinin iyi ayarlanmasıyla istenen lezzet elde edilebilir.

        BİBER DOLMASI TARİFİ

        Biber Dolması tarifi pirinç bazlı bir iç harçla hazırlanır. Zeytinyağlı ya da kıymalı olarak yapılabilen bu tarifte lezzeti belirleyen en önemli unsur, baharat dengesi ve pirincin doğru şekilde pişirilmesidir. Pirinç çok diri kalırsa dolma sert olur. Aksi şekilde fazla pişerse iç harç dağılabilir. Biber dolması, kısık ateşte ve yavaş yavaş pişirildiğinde aromasını daha iyi ortaya çıkarır. Sonuç olarak doğru tekniklerle hazırlanan dolmalar, biberin tadı ile iç harcın lezzetini dengeli şekilde sunar.

        BİBER DOLMASI MALZEMELERİ

        Biber Dolması malzemeleri neredeyse her evde bulunabilecek türdendir. Klasik bir zeytinyağlı biber dolması için ihtiyaç duyulan malzemeler aşağıdaki gibidir;

        • 8–10 adet dolmalık biber
        • 1 su bardağı pirinç
        • 1 adet kuru soğan
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • Tuz, karabiber, pul biber, nane
        • Yarım demet maydanoz
        • 1 su bardağı sıcak su

        Bu ölçülerle hazırlanan biber dolması yaklaşık 4 kişilik servis sağlar. İsteğe bağlı olarak kuş üzümü ya da dolmalık fıstık eklenerek lezzet çeşitlendirilebilir.

        BİBER DOLMASI YAPIMI KOLAY MI?

        Peki biber Dolması yapımı kolay mı? Söz konusu tarifin yapılışı bir tık zaman alsa da temel adımları takip edildiğinde zor değildir. En çok dikkat edilmesi gereken nokta, iç harcın doğru kıvamda hazırlanmasıdır. Pirincin yıkanması, soğanın iyi kavrulması ve baharatların dengeli kullanılması dolmanın lezzetini belirler. Biberlerin doldurulması aşaması biraz el oyalayıcı olabilir ancak sonuç harcanan emeğe değecek niteliktedir.

        BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?

        Biber Dolması nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapımına ilk olarak biberlerin yıkanmasıyla başlanır. Ardından ise üst kısımlarının kapak şeklinde kesilmesiyle devam edilir. Ardından şunlar takip edilir;

        • İçleri temizlenen biberler bir kenara alınır.
        • Pirinç bol suyla yıkanır ve süzülür.
        • Ayrı bir tencerede ince doğranmış soğan zeytinyağında pembeleştirilir.
        • Üzerine salça eklenerek kısa süre kavrulur.
        • Pirinç ilave edilip birkaç dakika karıştırılır.
        • Baharatlar ve ince doğranmış maydanoz eklenerek iç harç hazırlanır.
        • Harç, biberlerin içine çok sıkı olmayacak şekilde doldurulur.
        • Biberlerin ağız kısmı kapaklarıyla kapatılır ve tencereye dizilir.
        • Üzerine sıcak su eklenir ve dolmalar kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirilir.

        Afiyet olsun!

        BİBER DOLMASI PÜF NOKTALARI

        Biber dolması yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası, iç harcın çiğ bırakılmasıdır. Pirinç, pişirme sırasında şişeceği için dolmalar fazla doldurulmamalıdır. Ayrıca biberlerin çok büyük ya da çok küçük olmaması, pişme süresinin dengeli olmasını sağlar. Pişirme sırasında dolmaların üzerini kapatacak kadar su eklenmelidir. Son olarak dolmalar piştikten sonra bir süre dinlendirilirse lezzeti daha iyi ortaya çıkar.

