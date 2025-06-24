Bıc numarası nedir? Bıc numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Bankalar arası para transferi denince akla ilk gelen kodlardan biri olan BIC, son yıllarda dijital bankacılığın da yaygınlaşmasıyla gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Özellikle IBAN ile karıştırılabilen bu terim, aslında çok daha farklı bir işlevi yerine getiriyor. Ancak çoğu kullanıcı, bu kodu ne zaman kullanması gerektiğini ya da nasıl temin edeceğini tam olarak bilmiyor. İşte, BIC numarası ile ilgili merak edilen her şey.

BIC AÇILIMI NEDİR?

BIC ifadesi, uluslararası bankacılık sisteminde sıklıkla karşımıza çıkan teknik bir terimdir. İngilizce açılımı Bank Identifier Code şeklindedir. Türkçeye çevirdiğimizde Banka Tanımlama Kodu anlamına gelir. Bu kod, özellikle uluslararası para transferlerinde bankaların birbirlerini doğru şekilde tanımasını sağlar. Bankalar arasında yapılan havalelerde, alıcı bankanın tam olarak hangi kurum olduğunu belirlemek amacıyla bu koddan yararlanılır. Her bankanın kendine özgü bir BIC kodu vardır ve bu kod, dünya genelinde eşsizdir.

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BIC NUMARASI NEDİR?

BIC numarası, finansal işlemlerde bankaların kimliğini belirlemek için kullanılan, genellikle 8 ya da 11 haneden oluşan bir alfa sayısal koddur. Bu kod, her bankaya özgü tanımlamalar içerir ve bir nevi o bankanın uluslararası ortamda kullanılan kimlik numarasıdır. Kodun ilk dört harfi banka kodunu, sonraki iki harfi ülke kodunu, sonraki iki karakteri ise yer bilgilerini içerir. Eğer 11 haneden oluşuyorsa son üç hane, şube bilgisini de barındırır. Bu yapı sayesinde, bir bankanın hangi ülkede, hangi şehirde ve hatta hangi şubede yer aldığı net şekilde anlaşılabilir. BIC numarası, sadece bankalar arasında değil, sigorta, yatırım ve diğer finans kurumları arasında da kullanılır.