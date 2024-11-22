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        Haberler Dünya Biden ile Macron, Lübnan ve Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Biden ile Macron, Lübnan ve Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi

        ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasında muhtemel ateşkes sürecini ve Ukrayna'daki son durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 22:32 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:32
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        Biden ile Macron telefonda görüştü
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        ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasında muhtemel ateşkes sürecini ve Ukrayna'daki son durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Macron telefonda görüştü.

        İki lider, başta İsrail ile Lübnan arasında olası bir ateşkesin nasıl sağlanabileceği ve Ukrayna'daki savaşın gidişatı olmak üzere birçok bölgesel ve küresel meseleyi ele aldı.

        ABD-Fransa ilişkilerinin de kapsamlı şekilde değerlendirildiği görüşmede Biden ile Macron, özellikle uluslararası meseleler konusunda yakın irtibat halinde olacaklarının altını çizdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Biden
        #macron
        #lübnan
        #Ukrayna
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