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        Haberler Dünya Biden Mason locasına üye oldu | Dış Haberler

        Biden Mason locasına üye oldu

        46. ABD Başkanı Joe Biden, görevini devretmeden bir gün önce Güney Carolina Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası'ndan Üstat Mason Üyeliği aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 23:41 Güncelleme: 25.01.2025 - 23:41
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        Biden Mason locasına üye oldu
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        Eski ABD Başkanı Joe Biden'a, 20 Ocak'ta görevini yeni başkan Donald Trump'a devrinden bir gün önce, Güney Carolina Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası'nda "Üstat Mason üyeliği" unvanı verildiği ortaya çıktı.

        Biden, Büyük Üstatlar Konferansı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre 19 Ocak'ta, Güney Carolina Eyaleti Hür ve Kabul Edilmiş Masonları'nın "En Saygıdeğer Prince Hall Büyük Locası'nda Üstat Mason üyeliği ve tam onur" ile ödüllendirildi.

        Mason Büyük Üstadı Victor C. Major imzalı duyuruda, Biden'a, "Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı olağanüstü hizmetlerden dolayı" üyelik verildiği belirtildi.

        Hristiyanlığın Katolik mezhebinden olduğu bilinen Biden'ın masonluğa kabul edilmesi, ABD medyasında "aforoz edilmekle karşı karşıya kalabileceği" yorumlarına neden oldu.

        Kurucusunun adını alan Parish Hall Masonluğu, resmi internet sayfalarındaki bilgiye göre, 1775'te özgürleştirilmiş Afrikalı köleler tarafından kurulan tarihi bir siyahi masonluk mezhebi olarak biliniyor.

        Masonicfind sitesine göre Biden'dan önce, aralarında George Washington, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Harry S. Truman, ve Gerald R. Ford'un da yer aldığı 15 mason ABD başkanı bulunuyor.

        Katolik Kilisesi'nin 1983'te aldığı bir karar göre, gizli ritüel ve gelenekler içeren masonluğa katılanların "doğrudan aforoz edilmesi" gerekiyor.

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