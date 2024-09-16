Biden, Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayı değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan Delaware eyaletine gitmek üzere ayrılırken, basın mensuplarına selefi Donald Trump'a yönelik ikinci "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayla ilgili konuştu.

Biden, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), olayı "Trump'a yönelik bir suikast girişimi olarak gözüküyor" diye tanımlamasına ilişkin, "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." yorumunu yaptı.

NE OLDU?

Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

REKLAM Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklamıştı. AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti. Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.