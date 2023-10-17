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        Haberler Dünya Biden, Ürdün'de Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya gelecek - Dünya haberleri

        Biden, Ürdün'de Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya gelecek

        ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ekim çarşamba günü İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 04:28 Güncelleme: 17.10.2023 - 04:28
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        Biden, Ürdün'de Abbas ile görüşecek
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail'e desteğini göstermek ve bir sonraki adımlar konusunda istişarelerde bulunmak için çarşamba günü İsrail'e gideceğini kaydetti.

        Biden'ın daha sonra Ürdün'ün Amman kentine geçerek, burada Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşeceğini aktaran Jean-Pierre, "(Biden), Hamas'ın, Filistin halkının itibarı ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığı mesajını yineleyecek ve Gazze'deki sivillerin insani ihtiyaçları konusunu görüşecek." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Biden
        #Abbas
        #israil
        #Filistin
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