'BİFO Maraton' 29 Aralık'ta başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

'BİFO Maraton' 29 Aralık'ta başlıyor

Borusan Sanat bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiği BİFO Maraton ile müzikseverlerin yeni yılını kutluyor! 29 Aralık’ta başlayarak 2 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan BİFO Maraton’da müzikseverler, çevrimiçi radyo Borusan Klasik üzerinden her güne özel seçilmiş, geçtiğimiz sezonun büyük beğeni toplayan BİFO konserlerini yeniden dinleme şansı yakalayacak.

'BİFO Maraton' 29 Aralık'ta başlıyor
HABERTURK.COM



Dünyaca ünlü müzisyenlerin yanı sıra seçkin şef ve solistleri sahnesinde ağırlayarak dinleyicisi ile buluşturan Borusan Sanat, 2023 yılına BİFO Maraton ile merhaba diyor! Beş ayrı konserin yayınlanacağı maratonda, klasik müziğin en sevilen yapıtları beş gün boyunca saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden dinleyicilerle olacak.

“Büyük Resme Bakmak”, 29 Aralık Perşembe günü Borusan Klasik’te!

Onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO’nun viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’e eşlik ettiği “Büyük Resme Bakmak” isimli konserde, Saygun’un Concerto da Camera’sı, Saint-Saëns’ın 1. Viyolonsel Konçertosu ve Çaykovski’nin Uyuyan Güzel, Kuğu Gölü ve Fındıkkıran balelerinden bölümler seslendiriliyor.
29 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak olan konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.

“Rüyalarımdaki Müzik”, 30 Aralık Cuma günü Borusan Klasik’te!

30 Aralık Cuma günü yayınlanacak “Rüyalarımdaki Müzik” adlı konserinde BİFO, muhteşem teknikleri, uyumları ve olağanüstü enerjileriyle müzik dünyasında kendilerine sarsılmaz bir yer edinen usta piyano ikilisi Katia ve Marielle Labèque’i konuk ediyor. BİFO’nun şeflik kürsüsünde Karel Deseure yer alırken konserin diğer konukları arasında dünya müzik sahnesinin en önemli gitar virtüözlerinden David Chalmin ve Bryce Dessner bulunuyor.
30 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak olan konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.

Lina Gonzalez
Lina Gonzalez


“Yeni Yıl Konseri”, 31 Aralık Cumartesi günü Borusan Klasik’te!

Sanat danışmanı ve sürekli konuk şefi Patrick Hahn’ın yönetimindeki BİFO, müzik dünyasının prestijli yarışmalarından biri olan Çaykovski Yarışması birincisi ve Valery Gergiev ile Mariinsky Tiyatrosu’ndaki performansıyla ayakta alkışlanan keman virtüözü Sergei Dogadin ile Yeni Yıl Konseri’nde buluşuyor. 31 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bu konserde, 19. ve 20. yüzyılın usta bestecilerinin sevilen yapıtları yorumlanıyor.
31 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.

“Piyanonun Kanatları Altında” başlıklı konser, 1 Ocak Pazar günü Borusan Klasik’te!

Yeni yılın ilk gününde yayınlanacak bu konser kaydında, Amerikalı besteci John Adams’ın Grand Pianola yapıtı ile Modest Mussorgsky'nin senfonik süiti olan ve Maurice Ravel’in orkestra için düzenlediği Bir Sergiden Tablolar, dinleyenlerle buluşuyor.
2019’dan beri Liège Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın sanat yönetmeni olan ve geçtiğimiz sezon City of Birmingham Senfoni, Budapeşte Festival, Tonhalle, RAI Senfoni ve Bournemouth Senfoni Orkestrası gibi topluluklarla verdiği başarılı konserlerle adından söz ettiren Gergely Madaras, BİFO ile bu ilk birlikteliğinde Adams’ın yapıtında ülkemizin en başarılı ve sevilen piyanistlerinden Ufuk ve Bahar Dördüncü ile bir araya geliyor. Adams’ın bu yapıtında üç değerli şan sanatçısı; soprano Hülya Şahin, soprano Ceren Aydın ve mezzosoprano Dilan Şaka yer alıyor.
1 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak olan konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.

Emilia Hoving
Emilia Hoving

“Üç İmza Başyapıt” başlıklı konser, 2 Ocak Pazartesi günü Borusan Klasik’te!

BİFO Maraton’un son gününde yayınlanacak olan konserde, başarılı piyanist Can Çakmur ve Borusan Quartet, Schubert’in Rosamunde, Brahms’ın Fa minör Piyanolu Beşlisi ve Schönberg’in Üç Piyano Parçası yapıtlarını yorumluyor.
2 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak olan konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.

Borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarıyla geri dönüyor!

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri, izleyenlere ulaştırmaya devam ediyor. Ocak 2023 itibariyle yayınlarına başlayacak olan platformda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserler izleyiciyle buluşacak.

Carolyn Kuan
Carolyn Kuan

BİFO, yeni yıldaki programlarında yıldız solist ve şefleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor!

2023 yılında BİFO, sahnesinde Tine Thing Helseth, Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Manuel Blanco, Güher & Süher Pekinel, Chloe Ji-Yeong Mun, Igudesman & Joo, Lucy Landymore, Denis Kozhukhin, Marlis Petersen gibi yıldız solistlerin yanı sıra; Karel Deseure, James Judd, Ludovic Morlot, Carolyn Kuan, Emilia Hoving ve Lina González-Granados gibi önemli şefleri de sahnesinde konuk edecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ali Poyrazoğlu’ndan yeni proje: Desiderata
KÜLTÜR-SANAT Ali Poyrazoğlu’ndan yeni proje: Desiderata
Avrupalıların geçmişte neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
KÜLTÜR-SANAT Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz?
Arter'de 2 Ocak'ta çevrimiçi rehberli tur
KÜLTÜR-SANAT Arter'de 2 Ocak'ta rehberli tur
CSO ADA ANKARA 2023'e iddialı başlıyor
KÜLTÜR-SANAT CSO ADA ANKARA 2023'e iddialı başlıyor
Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri ...
'İlgi Manyağı' AKM Yeşilçam Sineması'nda
KÜLTÜR-SANAT 'İlgi Manyağı' AKM Yeşilçam Sineması'nda
'Kuğu Gölü' balesi büyüledi
KÜLTÜR-SANAT 'Kuğu Gölü' balesi büyüledi
Kitap alıp da vermeyenler... Ödünç kitap alıp da vermeme alışkanlığının eskilere kadar uzandığını biliyor muydunuz?
KÜLTÜR-SANAT Kitap alıp da vermeyenler
'Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi' sergisi Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT 'Hikâyelerin Hikâyesi' Pera Müzesi'nde
'Cam Atatürk portresi Rahmi M. Koç Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT 'Cam Atatürk' Rahmi M. Koç Müzesi'nde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.