'BİFO Maraton' 29 Aralık'ta başlıyor

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Dünyaca ünlü müzisyenlerin yanı sıra seçkin şef ve solistleri sahnesinde ağırlayarak dinleyicisi ile buluşturan Borusan Sanat, 2023 yılına BİFO Maraton ile merhaba diyor! Beş ayrı konserin yayınlanacağı maratonda, klasik müziğin en sevilen yapıtları beş gün boyunca saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden dinleyicilerle olacak.

“Büyük Resme Bakmak”, 29 Aralık Perşembe günü Borusan Klasik’te!

Onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO’nun viyolonsel sanatçısı Pablo Ferrández’e eşlik ettiği “Büyük Resme Bakmak” isimli konserde, Saygun’un Concerto da Camera’sı, Saint-Saëns’ın 1. Viyolonsel Konçertosu ve Çaykovski’nin Uyuyan Güzel, Kuğu Gölü ve Fındıkkıran balelerinden bölümler seslendiriliyor.

29 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak olan konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.



“Rüyalarımdaki Müzik”, 30 Aralık Cuma günü Borusan Klasik’te!

30 Aralık Cuma günü yayınlanacak “Rüyalarımdaki Müzik” adlı konserinde BİFO, muhteşem teknikleri, uyumları ve olağanüstü enerjileriyle müzik dünyasında kendilerine sarsılmaz bir yer edinen usta piyano ikilisi Katia ve Marielle Labèque’i konuk ediyor. BİFO’nun şeflik kürsüsünde Karel Deseure yer alırken konserin diğer konukları arasında dünya müzik sahnesinin en önemli gitar virtüözlerinden David Chalmin ve Bryce Dessner bulunuyor.

30 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak olan konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.

Lina Gonzalez

Sanat danışmanı ve sürekli konuk şefi Patrick Hahn’ın yönetimindeki BİFO, müzik dünyasının prestijli yarışmalarından biri olan Çaykovski Yarışması birincisi ve Valery Gergiev ile Mariinsky Tiyatrosu’ndaki performansıyla ayakta alkışlanan keman virtüözü Sergei Dogadin ile Yeni Yıl Konseri’nde buluşuyor. 31 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bu konserde, 19. ve 20. yüzyılın usta bestecilerinin sevilen yapıtları yorumlanıyor.

31 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.



“Piyanonun Kanatları Altında” başlıklı konser, 1 Ocak Pazar günü Borusan Klasik’te!

Yeni yılın ilk gününde yayınlanacak bu konser kaydında, Amerikalı besteci John Adams’ın Grand Pianola yapıtı ile Modest Mussorgsky'nin senfonik süiti olan ve Maurice Ravel’in orkestra için düzenlediği Bir Sergiden Tablolar, dinleyenlerle buluşuyor.

2019’dan beri Liège Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın sanat yönetmeni olan ve geçtiğimiz sezon City of Birmingham Senfoni, Budapeşte Festival, Tonhalle, RAI Senfoni ve Bournemouth Senfoni Orkestrası gibi topluluklarla verdiği başarılı konserlerle adından söz ettiren Gergely Madaras, BİFO ile bu ilk birlikteliğinde Adams’ın yapıtında ülkemizin en başarılı ve sevilen piyanistlerinden Ufuk ve Bahar Dördüncü ile bir araya geliyor. Adams’ın bu yapıtında üç değerli şan sanatçısı; soprano Hülya Şahin, soprano Ceren Aydın ve mezzosoprano Dilan Şaka yer alıyor.

1 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak olan konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.

Emilia Hoving

“Üç İmza Başyapıt” başlıklı konser, 2 Ocak Pazartesi günü Borusan Klasik’te!



BİFO Maraton’un son gününde yayınlanacak olan konserde, başarılı piyanist Can Çakmur ve Borusan Quartet, Schubert’in Rosamunde, Brahms’ın Fa minör Piyanolu Beşlisi ve Schönberg’in Üç Piyano Parçası yapıtlarını yorumluyor.

2 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden yayınlanacak olan konserde Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine yaptıkları keyifli söyleşileri de dinleyenlerle buluşuyor.



Borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarıyla geri dönüyor!

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri, izleyenlere ulaştırmaya devam ediyor. Ocak 2023 itibariyle yayınlarına başlayacak olan platformda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserler izleyiciyle buluşacak.

Carolyn Kuan

BİFO, yeni yıldaki programlarında yıldız solist ve şefleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor!

2023 yılında BİFO, sahnesinde Tine Thing Helseth, Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Manuel Blanco, Güher & Süher Pekinel, Chloe Ji-Yeong Mun, Igudesman & Joo, Lucy Landymore, Denis Kozhukhin, Marlis Petersen gibi yıldız solistlerin yanı sıra; Karel Deseure, James Judd, Ludovic Morlot, Carolyn Kuan, Emilia Hoving ve Lina González-Granados gibi önemli şefleri de sahnesinde konuk edecek