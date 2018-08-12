Çocukluk yıllarımızın en gözde magazin konusu bahtsız ve mutsuz prenseslerdi. İran Şahı Rıza Pehlevi’nin varis doğuramadığı için boşadığı Prenses Süreyya, Ses ve Hayat mecmualarının kapağından inmezdi. Sanırım Süreyya’nın tarafını tutan bütün kadınlar, Şah’ın üçüncü eşi Farah Diba’ya ifrit olurdu.“Mahzun prenses” yazarlardı Süreyya için; “Sabık prenses” de derlerdi ki, kadın kötücül işlere bulaşmış hissi uyandırırdı bende sabık kelimesi.

Saraydan çıkış o çıkış, Süreyya bir daha asla mutlu olamadı. Daha sonra yazılanlara göre Şah ve Süreyya ölünceye kadar sevdiler birbirlerini. Süreyya’nın ışıltılı fakat sürgündeki hayatı 69 yaşında Paris’te sona erdi. Gerçi Farah Diba’yı daha büyük trajediler bekliyordu. 1979 İslam Devrimi sonrası sürgün yılları başladı, Şah Mısır’da hayatını kaybetti. Şahbanu Farah’ın kızı Leyla ve küçük oğlu Ali Rıza da ileriki yıllarda intihar ederek yaşamlarına son verdi.

ASİ PRENSES

Skandallarıyla magazin gözdesi diğer prenses ise İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in kardeşi Margaret’ti; saray kalıplarına sığmayan asi prenses... İngiliz kraliyet ailesinin kaldıramayacağı kadar müsrif, pervasız ve havai jet set hayatı buruk aşk hikayeleriyle örülüydü. Dört yaş büyük ablası Elizabeth’in mazbut hayatına karşılık Prenses Margaret, İngiliz medyasında hep “erkek yiyici, alkol ve sigara düşkünü, çılgın partilerin kadını” olarak anıldı.

Prenses Margaret sansasyonel kaçamaklarını yaşadığı villasında



Ve o çılgın partilerin merkezinde Karayibler’deki gözden ırak Mustique adası vardı. Hani bugün, Prens William ile eşi Kate Middleton’ın çocuklarıyla tatile gittikleri sosyete adası. Yani William'ın babası Prens Charles'ın teyzesi Margaret'in adıyla anılan ada.

- Gözler Kate Middleton'un bikinili fotoğrafında -

Mustique hikaye, uzak deniz maceralarını seven İngiliz aristokrat, Glenconner Baronu Colin Tennant’ın 1958 yılında adayı 45 bin sterline satın almasıyla başlar. O artık adanın kralıdır; aile servetiyle ada yerlileri için yerleşimler, palmiye, meyve plantasyonları yapar, balık çiftlikleri kurar. Bugün halen adanın iki otelinden biri olarak hizmet veren ünlü Cotton House’u yaptırır.

Prenses Margaret’le birlikte adadaki çıplak plaj partileriyle anılan Tennant 2010 yılında öldüğünde, tuhaf bir şekilde karısını mirastan mahrum edip, 3 milyon sterlinlik mülkünü uşağı Kent Adonai’ye bıraktı.

Prenses Margaret, Lord Snowdon'la 1960'da evlendi

MUTSUZ BİR EVLİLİK

Gençlik yıllarında Tennant’ın Prenses Margaret ile ilişkisi hayli sıkı fıkıdır. Evliliğe gidecek kadar ileri. Ancak Colin Tennant, Margaret’in nedimesi Anne ile evlenir. Prenses Margaret ise Lord Snowdon unvanını alan fotoğrafçı Antony Armstrong-Jones’la. Oysa Margaret’in esas büyük aşkı henüz 13’ündeyken gördüğü bir başka erkektir: Yüzbaşı Peter Townsend. Ancak prensesten 16 yaş büyük Townsend, boşanmış olduğu için evlenmelerine imkan yoktur. Hem kilise hem de parlamento karşı çıkar bu birlikteliğe. Ve Margaret’in ilk kalp kırıklığı olarak bir kenara yazılır.

Prenses Lord Snowdon’la evlenir ve1960 yılında kraliyet yatı Britannia ile Karayibler’de balayına çıkar, Mustique adasına da uğrarlar. Colin Tennant, prensese düğün hediyesi olarak muhteşem manzaralı bir arazi verir. Ve Margaret ‘Les Jolies Eaux’ (Güzel Sular) adını verdiği villasını yaptırır.

Prenses'in Mustique'deki hayatı basında çarşaf çarşaf yer alıyordu

Londra’da aristokrasi ve eğlence dünyasının şöhretleriyle hızlı hayatı zaten tepki toplayan Prenses Margaret’in Mustique’deki paralel egzotik hayatından da dedikodular sızmaya başlar. Lord Snowdon’la evliliği yürümemiş, ayrı yaşamaya başlamışlardır. 1976 yılında yeni bir skandal patlar; prensesin kendisinden 18 yaş küçük bahçe mimarı ve DJ Roddy Llewellyn’le ilişkisi bardağı taşıran damla olur. İşçi Partisi’nin kraliyet karşıtı saflarından itiraz sesleri yükselir; “Prenses erkek arkadaşıyla cennet adasında sefa sürerken, burada bizlerden kemer sıkmamız isteniyor. Orada şarkıcı tayfasıyla gönül eğlendiriyor, bedelini de bu ülkenin işçi sınıfı ödüyor…”

Yıl 1976. Prenses Margaret, Mick Jagger'la gece eğlencesinde

O şarkıcı tayfası dedikleri arasında Rolling Stones’un solist Mick Jagger da vardı ki, prensesin misafiri olarak adanın müdavimleri arasındaydı. Hatta aralarında bir gönül macerası geçtiğine de dair söylentiler de yayılmıştı. Daha ileri vakalar da vardı. Bir taksi şoförünün oğlu olan ve Londra’da yer altı dünyasıyla yakın ilişkisi bilinen aktör John Bindon da Mustique’de, Margaret’in hayatına giren erkekler arasındaydı. Kanıtı da var; adada Margaret ile Bindon’ın birlikte fotoğrafı. Adamın tişörtündeki yazı ise “Enjoy Cocaine”… Bindon daha sonra bir gangsterin öldürülmesi vakasına karışacaktı.

BİKİNİ NE KELİME…

Margaret’in “skandal” olarak nitelenen Roddy ile ilişkisi inişli çıkışlıdır. Roddy’nin arkadaşlarına göre “kadın onu baştan çıkarmış, oğlan da aşırı talepkârlık altında ezilmiştir”. Bir söylentiye göre Roddy, baskıdan kurtulmak için bir İstanbul kaçamağı yapmış ve uçakta yanındaki yolcuya “Evli bir kadınla ilişkim var ama benden çok fazla şey istiyor. Seks problem haline geldi” diye yakınmıştır.

Yeni Zelandalı bir paparazzi Margaret'le genç sevgilisi Roddy'yi plajda böyle yakalamıştı (1976)

Şimdi İngiliz medyası, Prens William’ın eşi paparazzilere bikinili yakalanmasın diye o korunaklı adaya gittiklerini yazıyor ya, “bikini ötesi” de yaşanmıştı zamanında. Colin Tennant’ın arkadaşı biyografi yazarı Nicholas Courtney, Margaret ve sevgilisi Roddy plajda piknik yaparken, Tennant prensese dönüp “Madam mayomu çıkarsam sizin için sorun olur mu?” diye atılıveriyor. Prenses de “Ben görmediğim süre sorun değil” yanıtı veriyor. Sonra Roddy ve Courtney de mayolarını çıkarıyor; Tennant iki yanında iki çıplak adamla prensesin fotoğrafını çekiyor. Ardından Margaret, komik pozlara giren üç çıplak erkeği fotoğraflıyor. Eğlence böyle sürüp gidiyor ve o fotoğraflar basına kadar ulaşıyor. Bu da Lord Snowdon’a arayıp da bulamadığı fırsatı veriyor. Skandal sayesinde 'kusurlu taraf' olarak görünen prensesten 1978 yılında boşanıp sevgilisiyle evlenmeyi başarıyor.

Roddy Llewellyn de 1981 yılında kendi yaşıtı olan bir kadınla dünya evine giriyor. Margaret ise geri kalan hayatını hastalıklarla boğuşarak geçiriyor. 15 yaşından beri ileri derecede sigara tiryakisi olan prensesin sol akciğeri alınıyor. Sigarayı bırakıyor ama alkole devam ediyor, zatürree oluyor. Birkaç kez felç geçirdikten sonra tekerlekli sandalyeye bağlanıyor. 2002 yılında 71 yaşındayken tamamen yatalak olarak ömrünü tamamlıyor.

Prensesin nice macerasına ev sahipliği yapan Mustique’deki 5 yatak odalı Villa Les Jolies Eaux ise 5 hizmetli kadrosuyla sezona göre haftada 20 bin – 50 bin dolara kiralık artık.

- İşte Mustique'deki o kiralık villa -