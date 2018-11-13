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Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı sürprizi!

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bir radyo programına konuk oldu. Radyoda Bilal Erdoğan'ın İtalyanca söylediği şarkı dinletildi. Erdoğan'ın, İtalyanca şarkı performansı büyük beğeni kazandı

13.11.2018 - 10:47 | Güncelleme: İHA

Bilal Erdoğan'ın katıldığı bir radyo programında İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi.

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM'de Adem Metan'a konuk oldu. Program bir sürpriz ile başladı. Bilal Erdoğan'ın İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi. Daha sonra radyo programcısının sorularını yanıtlayan Erdoğan, koyu Fenerbahçeli olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe'nin maçını tribünde izleyeli üç dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz. Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlarda benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımı Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim." dedi. Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son Erzurum'da büyük oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun" diye konuştu.

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