Bıldırcın yumurtasının faydaları 0:00 / 0:00

Halk arasında genel alarak çiğ olarak tüketilen bıldırcın yumurtası normal tavuk yumurtasına göre daha fazla mineral ve vitamin içermektedir. Bu yüzden de tüketimi uzmanlar tarafından da sık sık önerilmektedir. Bıldırcın yumurtası faydaları İbrahim Saraçoğlu ‘nun da gündeminde yer aldığı için kişiler tarafından daha fazla merak edilmektedir. Özellikle üst solunum yollarında meydana gelen hastalıklara iyi geldiği ifade edilen bıldırcın yumurtası insan vücudu için pek çok faydayı da içinde taşımaktadır. Peki, bıldırcın yumurtası neye iyi gelir? İşte bıldırcın yumurtası ve faydaları hakkında bilinmesi gereken her şey.

Bıldırcın Yumurtası Faydaları

Bıldırcın yumurtasının bağışıklık sistemi üzerinde olumlu pek çok etkisi bulunmaktadır. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan bıldırcın yumurtası aynı zamanda vücudun direnç kazanmasını da sağlar.

Ses telleri için iyi geldiği ifade edilen bıldırcın yumurtasının solunum yolu hastalıklarının tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir.

Öksürük sorununda kullanılması tercih edilebilir.

A vitamini içeriği çok yüksektir. Göz sağlığına olumlu katkıları bulunur.

Hücrelerin hızlı bir şekilde onarılmasını sağlar. Vücutta meydana gelen kesiklerin ve yaraların iyileşme süreçlerini hızlandırır.

Yüksek tansiyonu dengelemede iyidir.

Düşük kan değerine sahip kişilerin tüketmesi önerilir.

Antioksidan içeriği zengindir. Bu yüzden kanser hücrelerine karşı koruma sağlar.

Karaciğer, böbrek ve safra kesesi sağlığı için faydalıdır.

Bıldırcın Yumurtası Zararları

İnsan sağlığı için oldukça faydalı bir besin olan bıldırcın yumurtasının zararları da olabilir. Bıldırcın yumurtası tüketiminde miktara dikkat edilmelidir. Gün içinde çok fazla bıldırcın yumurtası tüketimi böbrek sorunlarına yol açarken alerjen hassasiyeti olan kişilerde de alerjiye sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra fazla bıldırcın yumurtası tüketildiği takdirde kişilerde yüksek kolesterol ve kalp hastalıkları da meydana gelebilir.

Bıldırcın Yumurtası Kaç Yaşında Verilir?

Bebeklerde k besin verilmeye başlamadan önce besinlerin uygunluğu araştırılmalıdır. Bebeklerin sindirim ve böbrekleri henüz gelişmediği için şifalı bir besin olsa da bıldırcın yumurtası verilmemelidir. Çocuklar için bıldırcın yumurtasının tüketilmesi için uygun yaş aralığı 2 yaş ve üstüdür.

Bıldırcın Yumurtasının Cilde Faydaları

Bıldırcın yumurtasının yaşlanmayı geciktirici etkileri bulunmaktadır. Bu yüzden düzenli tüketildiğinde ciltteki kırışıklıklara iyi gelir. Bunun yanı sıra cildi yumuşatır ve nemlendirir. Bıldırcın yumurtasından yapılan yüz maskesi de cilt lekelerine iyi gelebilir.

Bıldırcın Yumurtasının Saça Faydaları

Mineral ve vitamin zengini olan bıldırcın yumurtası saç sağlığı için faydalıdır. Bıldırcın yumurtası ile yapılan saç maskeleri saçların güçlenmesini sağlar, saç köklerini besleyerek nefes almasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra saça canlılık katarak daha hacimli bir görüntüye ulaşmasını sağlar.

Bıldırcın Yumurtası Nasıl Tüketilir?

Bıldırcın yumurtasının farklı şekillerde tüketimi yapılabilir. Halk arasında en sık tercih edilen tüketim şekli çiğ olarak yutulmasıdır. Çiğ olarak yutulduğunda ses tellerine ve solunum yolu sorunlarına iyi gelir. Bıldırcın yumurtasını tek başına çiğ olarak yutamıyorsanız bal ve süt ile karıştırarak içebilirsiniz. Bunun yanı sıra klasik haşlama yöntemini de bıldırcın yumurtası için tercih edebilirsiniz.