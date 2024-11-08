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        Haberler Gündem Yargı Bilecik, idare ve vergi mahkemeleri yönünden Eskişehir'e bağlandı | Son dakika haberleri

        Bilecik, idare ve vergi mahkemeleri yönünden Eskişehir'e bağlandı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bilecik'teki idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresinin, Sakarya'dan çıkartılarak Eskişehir idare ve vergi mahkemeleri yargı çevresine bağlanmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 01:53 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:53
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        Bilecik, idare ve vergi mahkemeleri yönünden Eskişehir'e bağlandı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Bilecik'teki idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresinin, Sakarya idare ve vergi mahkemelerinin yargı çevresinden çıkartılarak Eskişehir'e bağlanmasını teklif etti.

        HSK Genel Kurulu, Bilecik'in coğrafi durumu, iş hacmi ve Eskişehir'e ulaşım yönünden yakınlığını göz önüne alarak yargı çevresinin, 11 Kasım'dan itibaren Eskişehir idare ve vergi mahkemeleri yargı çevresine bağlanmasına karar verdi.

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        #Hakimler ve Savcılar Kurulu
        #Resmi Gazete
        #bilecik
        #Eskişehir
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