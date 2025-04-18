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        Haberler Gündem Bilecik'te 2 TIR'ın karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı - Güncel haberler

        Bilecik'te iki TIR çarpıştı

        Bilecik'te 2 TIR'ın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücüler hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:15 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:15
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        Bilecik'te iki TIR çarpıştı
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        Bilecik-Bozüyük kara yolunun Bilecik yönünde seyreden İsmail Ç. idaresindeki boş kasa yüklü TIR, Kayıboyu Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde duran kil yüklü Ercan E'ye ait TIR'a arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Ercan E'nin TIR'ı yol kenarındaki rampaya devrildi, araçlardaki yüklerin bir kısmı etrafa saçıldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü İsmail Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesiyle normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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