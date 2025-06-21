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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik'te dehşet! Erkek arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu genç kız hayatını kaybetti - Gündem haberleri | Son dakika haberleri

        Bilecik'te pompalı tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde yaşayan Elif Nur Tüfekçi, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle karnından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tüfekçi tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Olayın tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşandığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:34
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        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan genç kız yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Bedi köyünde yaşayan Elif Nur Tüfekçi (18), evde erkek arkadaşı H.Y. (23) tarafından pompalı tüfekle karnından vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Tüfekçi, hayatını kaybetti.

        TÜFEĞİN KAZARA ATEŞ ALDIĞI İDDİASI

        Gözaltına alınan H.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla öldürme" suçundan tutuklandı.

        Olayın tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşandığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Gölpazarı
        #Elif Nur Tüfekçi
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