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        Haberler Gündem Bilecik'te TIR devrildi, sürücü öldü

        Bilecik'te TIR devrildi, sürücü öldü

        Bilecik Bozüyük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 03:21 Güncelleme: 18.04.2024 - 03:24
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        Bilecik'te TIR devrildi: 1 ölü
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kütahya-Bozüyük kara yolunda Erhan Ç. (64) yönetimindeki TIR, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Erhan Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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