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        Haberler Gündem Politika Bilge Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti - Son dakika haberi

        Bilge Yılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu

        İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:53
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        Bilge Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti
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        İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

        İHA'nın haberine göre Yılmaz yaptığı paylaşımda, "Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor" dedi.

        Yılmaz, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti’den ayrılıyorum. İYİ Parti’de birlikte çalışma fırsatı yakaladığım tüm vatansever insanlara minnettarım. Başta genel başkan adayları olmak üzere herkese gelecek kongrede başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

        Fotoğraf: AA

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